“Voglio che mi chieda scusa”: ex presunto flirt di Francesco Totti si scaglia contro il calciatore

Francesco Totti ancora nel mirino del gossip. Ora spunta una nuova donna nel suo passato e pretende delle scuse!

Non c’è pace per Francesco Totti. Dopo il documentario Netflix di Ilary Blasi dove ha raccontato della fine del loro rapporto e del tradimento del calciatore con Noemi Bocchi, ora spunta una nuova donna dal suo passato.

Anche lei bionda, occhi chiari e nota al pubblico italiano, in una intervista esclusiva ha raccontato tutta la sua verità. Ecco cosa ha rivelato e perché vuole delle scuse

Flavia Vento contro Francesco Totti: “Voglio che mi chieda scusa“

Flavia Vento è stata ospite a La Volta Buona diretto da Caterina Balivo. La showgirl è tornata indietro nel suo passato, nel lontano 2005, quando era sulla cresta dell’onda del successo.

Fu proprio in quell’anno che uscì la clamorosa indiscrezione sul settimanale Gente che disegnava Flavia come amante di Francesco Totti.

Per 18 anni, la showgirl ha sempre optato per il silenzio, ma ha sofferto molto.

“Spero che un giorno mi chieda scusa perché non si è comportato bene con me” racconta la Vento sottolineando il fatto di esserci rimasta molto male, in particolar modo delle parole scritte da Totti sul suo libro.

“Era meglio che non scriveva niente di me nel libro. Ci sono delle pagine rivolte a me dentro, se non le scriveva proprio era meglio” rivela Flavia infastidita.

La storia è molto più lunga e forse un giorno ce la racconterà.

Ma cosa si leggeva sul libro scritto dall’ex Capitano della Roma? “La verità è che io conosco Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’è a un evento sulla Tuscolana” scrive Francesco.

Lei viene presentata a Totti, parlano per qualche minuto e poi vanno entrambi a salutare qualcun altro. Qui è finita la loro conoscenza.

Una settimana dopo, l’uomo è al Prado con degli amici che gli fanno notare che c’è uan ragazza che vuole catturare la sua attenzione.

“È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, voglio dire senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Andando via c’è un’altra serie di saluti da lontano e stop. Me ne vado a casa a dormire” scrive Totti concludendo.

Dopo qualche giorno, però, è spuntanto Fabrizio Corona che ha chiamato Vito per dirgli che ha delle foto compromettenti.

“Lui è pronto a venderle a Gente per 50mila euro, ma se volessimo ritirare tutto dal mercato per la stessa cifra non avrebbe problemi a darcele” continua Francesco.

L’ex marito della Blasi viene informato di ciò dopo che il pagamento è avvenuto e Totti si imbestialisce: “Non ho nulla da nascondere“.

Secondo Francesco, Corona non aveva niente, ed in più la polizia durante le indagini non ha mai avuto prova del fatto che il suo telefono si fosse mai agganciato alla cella della zona in cui abitava Flavia Vento.

Due versioni diverse. Francesco Totti dice che non sia accaduto mai niente, mentre la Vento pretende delle scuse ma non smentisce le ultime indiscrezioni.

Dove starà la verità?