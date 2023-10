Flavia Vento, tutto su di lei: età, titolo di studio, amori, figli

Flavia Vento è una showgirl italiana famosa per aver partecipato a numerosi reality e a varie trasmissioni televisive come opinionista.

Nata a Roma l’11 maggio 1977, Flavia Vento che ha anche una sorella di nome Sabina, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo in qualità di modella sulle passerelle di Milano e Parigi. Tuttavia, è entrata nel piccolo schermo quando era ancora una bambina.

La showgirl nel 2005 si è anche avvicinata alla politica candidandosi nel Lazio con il nuovo PLI a sostegno di Francesco Storace e nel 2021 si è iscritta a Scientology, la setta fondata da L. Ron Hubbard nel 1954, di cui Tom Cruise è un fedele seguace.

Chi è Flavia Vento gli esordi e i successi

Flavia Vento, dopo aver conseguito il diploma linguistico, si butta a capofitto nel mondo della moda. La sua passione per il mondo dello spettacolo nasce in realtà quando era una bambina: a solo 8 anni infatti presta il volto per la pubblicità dei prodotti della Neutro Roberts e dopo tre anni riappare per uno spot della Ferrero Rocher.

La notorietà per la modella romana arriva però nel 1999, quando entra a far parte del programma Il lotto alle otto nel ruolo della Dea Fortuna. Nel frattempo, continua ad apparire negli spot televisivi, in particolare quello della Lavazza e nello stesso anno approda sulla rivista Playboy. La svolta che dà ulteriore carica all’ascesa del suo successo arriva nel 2000 quando, suo malgrado, viene etichettata come la “valletta sotto al tavolo”

La causa è il programma Libero di Teo Mammuccari, basato su scherzi telefonici divertenti, che prevedeva di mettere una donna in vetrina all’interno di una sorta di acquario, posto sotto al bancone del conduttore. A metà tra una sirenetta e ad una valletta messa sottochiave, Flavia Vento diventa il simbolo della stigmatizzazione della donna messa in esposizione, suscitando anche qualche polemica.

Nello stesso anno posa per la rivista maschile Boss e oltre ad apparire in un nuovo spot, questa volta quello dell’Enel, decide di sperimentare anche il teatro, recitando nell’unico spettacolo della sua carriera Gli uccelli di Aristofane. Seguono alcune puntante sul bancone di Striscia la notizia e con l’avvento dei reality, la vediamo come concorrente nel 2008 e nel 2012 a L’Isola dei Famosi, anche se si ritira in entrambe le occasioni. Nel 2020 entra nella casa del Grande Fratello Vip e qui crea un record: resiste solo 24 ore perché anche in questo caso si ritira. Lo stesso accade a La pupa e in secchione, show a cui partecipa nel 2022.

Nel gennaio 2022 Flavia Vento ha dichiarato di essere stata vittima di una truffa: viene infatti contattata su Twitter da un utente che si spaccia per il suo idolo Tom Cruise. La showgirl inizia una comunicazione con lui che dura per 6 mesi fino a quando non capisce di essere stata tratta in inganno. Amante degli animali, Flavia Vento ha 7 cani a cui si dedica con amore e dedizione. Non ha figli.