Francesca Ferragni senza lavoro dopo il caso Balocco? La sorella di Chiara Ferragni rischia tutto

Francesca, sorella di Chiara Ferragni, ha perso il lavoro a causa del caso Balocco che ha visto l’influencer coinvolta? Scopriamo l’ultima clamorosa indiscrezione!

Sappiamo tutti che Chiara Ferragni non sta vivendo uno dei suoi periodi migliori. La donna è stata accusata di truffa aggravata dopo lo scoppio del caso Balocco.

Questa notizia ha colpito la famiglia della Ferragni, ma non solo Fedez e i due suoi figli, sembra che sia stata “colpita” molto duramente la sorella maggiore di Chiara, Francesca Ferragni.

Secondo le ultime notizie, la donna è stata licenzata dal suo lavoro proprio a causa degli scandali che hanno coinvolto Chiara.

Scopriamo insieme quanto è stato rivelato e cosa ha rivelato la diretta interessata

Francesca Ferragni licenziata a causa di Chiara? Ecco la verità

A rivelare la notizia in merito al presunto licenziamento di Francesca Ferragni, ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia.

“Diamo questa notizia, che è esclusiva ma bruttissima” racconta il ragazzo ai microfoni di Rtl 102.5.

“Francesca Ferragni, sorella di Chiara, fa la dentista e ha studiata per fare la dentista e lavorava in uno studio” confessa Parpiglia, il primo che ha parlato di un presunto allontanamento di Francesca dallo studio in cui lavorava i quel di Cremona.

Il caso Balocco ha colpito molti personaggi della famiglia Ferragni, in primis proprio Chiara che sta vedendo vacillare il suo impero.

C’è chi ha perso tanti follower, come Fedez e Valentina Ferragni, e chi è stato mandata via, sospesa un mese.

“Credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro” prosegue il giornalista nel suo racconto.

Se la notizia fosse vera, Francesca non avrebbe preso molto male il licenziamento. Infatti la 34enne si trova adesso alle Maldive in compagnia di suo marito, Riccardo Nicoletti, ed il loro figlio Edoardo per festeggiare in ritardo la loro vacanza in luna di miele.

Ed è proprio dalle Maldive che arriva la replica della sorella di Chiara Ferragni. Molti credono che la notizia lanciata da Gabriele Parpiglia sia vera, ma ecco che arriva la smentita da parte della diretta interessata.

“A dispetto di quanto detto in altre sedi, la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente” scrive Francesca Ferragni sul suo profilo Instagram.

A quanto pare la vita professionale della sorella di Chiara non è stata scombussalata in nessun modo, ma anzi, sta proseguendo a gonfie vele.

Se Chiara, Fedez e Valentina vedono le loro sicurezze vacillare, Francesca Ferragni se la gode, lontana dagli obbiettivi dei paparazzi e spensierata tra le braccia della sua famiglia