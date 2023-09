Francesca Fagnani, qual è il suo titolo di studio e come ha iniziato nel lavoro

Francesca Fagnani, il percorso della giornalista è ricco di formazione professionale e viaggi all’estero: alla conduzione di “Belve”, la sua figura è perfetta.

Negli ultimi anni, Francesca Fagnani è diventata una figura di spicco nel mondo del giornalismo televisivo italiano, attirando l’attenzione del pubblico con il suo programma di successo su Rai 2, “Belve”. Il suo approccio unico alle interviste e la sua abilità nel svelare dettagli inediti sui suoi ospiti hanno reso il suo programma uno dei più attesi della stagione. Ma chi è Francesca Fagnani e qual è il suo percorso di studi?

Nata a Roma nel 1976, Francesca ha avuto la fortuna di crescere in una città ricca di opportunità culturali. Il suo percorso accademico l’ha portata all’Università La Sapienza di Roma, dove si è laureata in Lettere. Non si è fermata qui, perché ha proseguito i suoi studi conseguendo un Dottorato in Filologia Dantesca. Questa formazione accademica ha preparato il terreno per la sua futura carriera giornalistica.

Francesca Fagnani, l’11 settembre a New York

Un momento cruciale nella vita di Francesca Fagnani è stato l’anno trascorso all’Università di New York per il suo dottorato. È stato durante questa esperienza negli Stati Uniti che ha maturato l’idea di intraprendere la carriera giornalistica. Il suo background accademico in letteratura italiana e la sua esperienza internazionale hanno contribuito a plasmare il suo approccio unico alla narrazione e all’intervista.

Tuttavia, un evento drammatico ha avuto un impatto significativo sulla sua vita e sulla sua carriera. L’11 settembre 2001, Francesca si trovava a New York durante l’attacco alle Torri Gemelle. Questo tragico evento ha scosso il mondo intero e ha influenzato profondamente la giovane giornalista di 24 anni. Tornata in Italia, Francesca ha deciso di dedicarsi al giornalismo in modo più diretto.

La carriera televisiva italiana

Il suo esordio televisivo è avvenuto come inviata nel programma “Annozero”, condotto da Michele Santoro. Ha continuato a svolgere lo stesso ruolo in programmi condotti da Giovanni Minoli e Massimo Giannini. Tuttavia, la sua grande popolarità televisiva è arrivata con “Ballarò”. I produttori hanno riconosciuto il suo talento e le hanno affidato la conduzione di “Belve”, un talk show decisamente diverso dagli altri programmi televisivi. Inoltre Francesca è stata ospite in altre emittenti televisive molto seguite, come “Quarta Repubblica” e “Non è l’Arena”. Ha anche condotto il programma “Seconda Linea” e ha avuto un ruolo di grande impatto come ‘Iena’ accanto a Nicola Savino in uno show di Italia Uno.

“Belve” è inizialmente andato in onda sul canale Nove, ma il suo successo ha portato alla sua replicazione per ben tre stagioni e, nel 2021, è approdato su Rai 2. Il programma si propone di raccontare i personaggi oltre le maschere, rivelando il lato positivo e negativo di ognuno di loro. Francesca Fagnani ha dimostrato di avere l’abilità e il carisma per gestire un programma così unico e coinvolgente.