Forbidden Fruit, spoiler turchi: lo uccide con le proprie mani, poi la terribile scoperta

Questa del 2025 si sta rivelando un’estate decisamente fortunata in fatto di dizi turche. I titoli proposti da Mediaset negli ultimi mesi stanno riscuotendo un successo straordinario e ottenendo ascolti record puntata dopo puntata. La Forza di una Donna è un vero fenomeno televisivo, ma anche Forbidden Fruit ci ha impiegato pochissimo a conquistare il pubblico di Canale 5.

La storia delle due sorelle, così unite ma così diverse tra loro, ha rapito i telespettatori di ogni età, che si chiedono cosa ne sarà di Yildiz e di Zeynep nei prossimi episodi in arrivo. Ebbene, i colpi di scena saranno tantissimi e le anticipazioni turche rivelano che per uno dei protagonisti accadrà qualcosa di estremamente inquietante. Un omicidio che potrebbe cambiare per sempre tutto.

Forbidden Fruit, spoiler dalla Turchia: Alihan lo uccide con le sue mani, ma c’è un colpo di scena

Alihan Tasdemir è uno dei personaggi più affascinanti della soap opera turca Forbidden Fruit. La sua storia (turbolenta) con Zeynep sta facendo sognare il pubblico italiano, ma ben presto, per questo personaggio, arriverà un colpo durissimo da affrontare. Gli spoiler turchi rivelano che l’imprenditore farà una scoperta che lo getterà nello sconforto più totale, spingendolo a un gesto folle.

Gli spoiler rivelano che Alihan scoprirà che Halit è stato con sua madre prima di sposare la sorella Zerrin. Una relazione clandestina, tenuta nascosta per anni e anni, ma di cui l’uomo verrà a conoscenza grazie a un orologio. Cosa accadrà nel dettaglio? Alihan e Halit si incontreranno in ufficio per una questione di lavoro e sarà a quel punto che Argun mostrerà al ragazzo l’orologio che ha intenzione di regalare al figlio Erim.

Non un orologio qualunque, ma il primo che Halit aveva comprato e indossato da ragazzo. Alihan lo osserverà bene, certo di aver già visto quell’oggetto, e non si sbaglierà: leggendo la data incisa sull’orologio, ricorderà di averlo già visto in casa sua, da bambino, quando aveva sorpreso la madre in compagnia del suo amante. Halit, dunque, è stato l’amante della madre.

Alihan sarà furioso, soprattutto perché l’uomo era un caro amico di suo padre: si vedrà Alihan ucciderà Halit strozzandolo, ma non sarà come sembra. L’imprenditore immaginerà soltanto la scena, ma lascerà il ‘rivale’ da solo, allontanandosi dal lavoro. A casa, in preda alla rabbia, Alihan sferrerà un pugno sul vetro, ferendosi ad una mano. Zeynep (chiamata dalla domestica preoccupata) proverà a portarlo in ospedale, ma l’uomo si rifiuterà e andrà via, senza rivelare la sua meta.