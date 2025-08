Forbidden Fruit, dramma in arrivo: cade dalle scale e muore sul colpo

In poco tempo la soap opera ha conquistato il pubblico di Canale 5, che dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.15 circa ha un nuovo appuntamento fisso. Forbidden Fruit parla di storie d’amore tormentate ma anche di intrighi familiari, riuscendo a tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori di tutte le età. I colpi di scena non mancano mai e non lo faranno neanche nelle prossime puntate.

Gli spoiler provenienti dalla Turchia rivelano che ben presto si consumerà una vera e propria tragedia. L’ingresso di due nuovi personaggi, i gemelli Kaya e Sahika, creerà un bel po’ di scompiglio nella trama della dizi e porterà alla morte di uno dei protagonisti assoluti della serie. Un vero dramma, che avrà gravi conseguenze anche dal punto di vista giudiziario poiché ben tre persone saranno arrestate.

Forbidden Fruit, dramma negli spoiler turchi: uno dei protagonisti muore

Nelle attuali puntate di Forbidden Fruit in onda in Italia, il pubblico sta assistendo alla lotta senza fine tra Ender e Yildiz. Le due sono rivali acerrime da quando quella che era una giovane cameriera ha sposato il ricco Halit Argun. Una inimicizia, quella tre le due donne, che proseguirà anche nelle prossime puntate, ma tra le due litiganti si inserirà una terza figura che si avvicinerà ad Halit.

Si tratta di Sahika, nuovo personaggio che i telespettatori italiani conosceranno tra diversi mesi e che inizierà una relazione clandestina proprio con l’imprenditore. La storia tra i due, però, non porterà a nulla di buono poiché Halit arriverà a chiedere il divorzio da Yildiz per via di questo nuovo sentimento. Il tutto sfocerà in una maxi lite che vedrà coinvolti Halit, Sahika, Ender e Yildiz.

Lo scontro da verbale diventerà fisico e, nella colluttazione, Halit cadrà dalle scale e morirà a causa di un’emorragia cerebrale. Un addio che ha sconvolto i telespettatori turchi, che hanno dovuto dire addio a uno dei personaggi principali della serie, apparso sin dalla prima puntata. Una morte che porterà anche all’arresto di coloro che erano presenti nel momento dell’incidente.

Yildiz, Ender e Sahika saranno incarcerate con l’accusa di omicidio e ci vorranno mesi prima di rivederle in libertà. Quando le donne torneranno libere, inizieranno nuove storyline che le vedranno come sempre protagoniste, anche senza la presenza dell’uomo per cui si sono sempre fatte la guerra. Nuovi personaggi si uniranno al cast della soap e arricchiranno la trama, che si farà sempre più intricata e ricca di clpo di scena.