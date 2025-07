Forbidden Fruit spoiler, Ender scopre il segreto di Yildiz: così la terrà in pugno

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit in arrivo su Canale 5, Ender metterà in atto un nuovo piano contro la sua rivale Yildiz.

Agli inizi della storia sembravano essere complici ma, dopo poche puntate, sono più nemiche che mai. Ender e Yildiz sono le protagoniste di Forbidden Fruit e sono pronte a tutto pur di colpirsi l’un l’altra. Il motivo della discordia è Halit Argun, l’uomo che la giovane Yildiz ha ‘rubato’ ad Ender, facendola infuriare. Da quel momento, quest’ultima le sta provando tutte pur di far allontanare la sua rivale dal ricco imprenditore.

Per sua fortuna, nelle prossime puntate si presenterà un’occasione doro per sferrare un duro colpo contro la sorella di Zeynep. Alla porta di Ender busserà un uomo che arriva direttamente dal passato di Yildiz e che potrebbe mettere in serio pericolo la ragazza. Spunterà fuori un segreto che la giovane Argun aveva tenuto custodito, ma Ender saprà come giocare questa carta a suo vantaggio.

Forbidden Fruit, spoiler prossime puntate: Ender ha un nuovo alleato contro Yildiz

Come sta già accadendo nelle attuali puntate di Forbidden Fruit, anche nelle prossime Ender farà di tutto pur di ostacolare Yildiz. La donna ha già organizzato diverse macchinazioni per mettere in difficoltà la rivale, ma ben presto potrà contare su un alleato che spunterà fuori improvvisamente. Alla sua porta busserà Kemal, che rivelerà di essere l’ex marito di Yildiz! Proprio così, la giovane bionda è già stata sposata anche se si sono trattate di nozze lampo.

Yildiz avrebbe lasciato Kemal poche ore dopo il sì, spinta dalla madre, ma il ritorno dell’uomo nella sua vita creerà un bel po’ di scompiglio. Anche perché Ender non esiterà ad allearsi con il nuovo arrivato e fare in modo che quest’ultimo possa introdursi nel matrimonio tra Yildiz e Halit. Per fare in modo che i due ex possano incontrarsi di nuovo, Ender deciderà di assumere Kemal come autista personale del figlio Erim.

Quando Yildiz si ritroverà davanti agli occhi il suo ex marito resterà di sasso e sarà estremamente preoccupata: Kemal potrebbe raccontare tutta la verità ad Halit e metterla nei guai. La ragazza proverà a mettere i bastoni tra le ruote all’autista, facendo in modo di farlo licenziare, ma il piano di Ender sarà studiato nei minimi dettagli e per Yildiz non sarà facile risolvere questo problema.

Anche perché, proprio come Ender, anche Kemal avrà tutte le intenzioni di vendicarsi della sua ex, soprattutto dopo aver scoperto che si è rifatta la vita con Argun. Yildiz sarà costretta a vedere tutti i giorni il suo ex marito e per lei sarà complicatissimo gestire questa situazione.