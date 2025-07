Forbidden Fruit, spoiler turchi: protagonista in fin di vita a causa di un infarto

Collocata tra Beautiful e La Forza di una Donna, anche Forbidden Fruit ci ha messo pochissimo a conquistare il pubblico di Canale 5. La nuova soap made in Turchia racconta la storia di due sorelle molto legate ma altrettanto diverse tra loro, Zeynep e Yldiz Yilmaz. La prima molto semplice, ingenua, innamorata dell’amore, la seconda disposta a tutto pur di diventare ricca.

La trama della soap è apparsa, sin dalla prima puntata, ricca di intrighi e colpi di scena, ma il meglio deve ancora venire. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia, relative alla seconda stagione della dizi, spoilerano un evento drammatico che cambierà per sempre il corso delle cose: una delle protagoniste sarà colpita da un infarto e rischierà la vita. Un evento dopo il quale nulla sarà più lo stesso.

Forbidden Fruit, gli spoiler della seconda stagione: chi avrà un infarto, trama stravolta

La soap è approdata sul nostro piccolo schermo da poche settimane ma il pubblico italiano è stato giù rapito dalle avventure (turbolente) di queste due sorelle. Come La Forza di una Donna, anche Forbidden Fruit è già un successo e il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà, puntata dopo puntata. Quel che è certo, al momento, è che nel corso della seconda stagione si consumerà un dramma, che sconvolgerà la vita dei protagonisti.

Le anticipazioni rivelano che Yasemin, la madre di Lal, sarà colpita da un infarto e verrà ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Una notizia che stravolgerà anche la situazione sentimentale di Zeynep, poiché Alihan non esiterà a raggiungere Lal in ospedale non appena sarà al corrente della triste novità. Zeynep apprenderà tutto dalla sorella Yildiz e non sarà felice del possibile riavvicinamento tra i due.

Anche perché Alihan la avrà appena lasciata con la scusa di non credere all’amore, pur amandola profondamente. L’imprenditore si renderà conto dei forti sentimenti che nutre verso la ragazza quando quest’ultima sarà fortemente corteggiata da Cem, fratello di Lal. Per tenerla accanto a sé, Cem arriverà ad offrirle un ruolo da assistente in America e Zeynep deciderà di accettare e di seguirlo.

Un duro colpo per Alihan ma anche per Yildiz, che, dopo aver rotto con Halit, chiederà alla sorella di tornare a Istanbul per stare al suo fianco. Quando tornerà a casa, Alihan farà di tutto per riconquistare Zeynep, acquistando persino la nuova azienda in cui la ragazza lavorerà, ma i suoi tentativi saranno vani. Zeynep non cambierà idea e si licenzierà. È davvero tutto finito tra la coppia?