Forbidden Fruit martedì 21 ottobre: la puntata che potrebbe far crollare la famiglia Argun

Forbidden Fruit martedì 21 ottobre vedrà andare in onda un appuntamento esplosivo, in cui la tensione crescerà e si farà sentire sulle dinamiche dei suoi tanti protagonisti. Ci sarà da fare i conti con la diabolica Ender e con amori che saltano.

La tensione cresce all’interno della famiglia Argun: mentre Halit Argun è impegnato in ufficio insieme a Zeynep Yildiz, arriva la segnalazione di Metin: qualcosa non va. Metin svela che Ender Argun, con la complicità di Alihan Taşdemir, sta tramando alle spalle di Halit, architettando mosse oscure per destabilizzarlo sul piano personale e professionale.

Nello stesso giorno, Zehra si risveglia nel bel mezzo di uno scandalo mediatico: alcune foto circolano su giornali e social network, ritraendola in stato d’ebrezza durante un evento mondano. Il titolo è già fatto: “Zehra ubriaca e con un nuovo fidanzato”.

Il padre la rimprovera severamente, accusandola di macchiare l’onore della famiglia e di aver rischiato tutto per una serata fuori controllo. Dall’altro lato, Kemal è furioso, si sente tradito e pronto ad annullare le nozze se Zehra non darà spiegazioni. Nel momento del bisogno, Zehra scopre che l’unica persona a offrire comprensione è proprio Ender: la donna che fino a poco tempo fa era il suo nemico.

Ender la consola dicendo che, se Kemal la ama davvero, dovrà accettarla anche con le sue imperfezioni. Ma dietro la gentilezza si nasconde una tessitura di potere e manipolazione: Ender sa bene che la crisi di Zehra può diventare la leva perfetta per sabotare il matrimonio — e conquistare la sua vittoria personale.

Per farla breve – ma già lo avrai intuito da te – l’ombra del complotto si fa concreta: Ender non sta solo prendendo d’assalto la fiducia degli Argun, ma sta cercando anche di impedire un evento che — fino a ieri — sembrava scritto: il matrimonio tra Kemal Yılmaz e Zehra Yılmaz.

La tappa del 21 ottobre della fiction tv turca, una delle più appassionanti mai prodotte da quelle parti, avrà delle conseguenze. Questa puntata pone le basi per una serie di sviluppi esplosivi. Il complotto di Ender e Alihan mette in grave pericolo la serenità degli Argun, minando alle fondamenta i piani matrimoniali della famiglia.

E poi c’è lo scandalo di Zehra, il quale potrebbe non essere solo un errore isolato. Infatti potrebbe trattarsi del primo passo verso un piano più ampio per distruggerla pubblicamente. Kemal, spiazzato e deluso, si allontana: la sua fiducia vacilla e la sua alleanza con Zehra non sembra più invincibile. E Zeynep, pur spettatrice in questa puntata, potrebbe anticipare le contromosse. Lei osserva, valuta e prepara la sua mossa.