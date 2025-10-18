Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 20 al 24 ottobre: pazzesco cosa succederà tra Ender e Zehra

Forbidden Fruit e le anticipazioni di che cosa avverrà nelle cinque puntati da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025. Gli sviluppo della serie tv realizzata in Turchia saranno ancora più sconvolgenti che mai. Ed è caos totale tra i diversi protagonisti dell’opera creata sul Bosforo, che sono tutti quanti legati tra loro da intrecci spesso controversi. Le anticipazioni di Forbidden Fruit della settimana promettono ben più che le solite scintille.

Dovrai ovviamente sintonizzarti tutti i giorni su Canale 5 dalle ore 14:10 in poi se vorrai sapere tutto quanto quando programmato e non vorrai rovinarti la sorpresa. In caso contrario, se non avrai modo di fare così, allora le anticipazioni della settimana di Forbidde Fruit faranno al caso tuo. Settimana che si apre con un piano sempre più definito orchestrato da Ender: determinata a sabotare il matrimonio tra Kemal e Zehra, Ender continua a tessere alleanze e manovre segrete.

Forbidden Fruit, le anticipazioni della settimana

Lunedì, trova un momento da sola con İrem e scopre con sorpresa che la giovane non è affatto ingenua: sa molto bene come tenerle testa e potrebbe mettere a rischio il suo piano. Nel frattempo, Emir e Caner si trovano nei guai: Emir deve affrontare creditori pericolosi per via di debiti contratti con degli strozzini. Per fortuna qualcuno interviene giusto in tempo.

Martedì prosegue con la scoperta, da parte di Halit, tramite Metin, che Ender e Alihan stanno complottando alle sue spalle. Nel frattempo, Zehra è travolta dagli scandali: una notizia trapelata dalle foto che la ritraggono ubriaca durante una festa innesca un vero e proprio caso mediatico. I giornali insinuano anche un nuovo fidanzato, e la reazione è immediata: suo padre la rimprovera duramente, mentre Kemal decide di ignorarla finché non troverà le risposte che cerca. In questo momento solo Ender le resta accanto, in un atteggiamento apparentemente materno ma con obiettivi ancora da chiarire.

A metà settimana, mercoledì, la trama sposta i riflettori su Zeynep. Scopre che Ender e Alihan hanno richiesto l’affidamento esclusivo del piccolo Erim, cosa che la convince dell’avanzata del nuovo legame tra i due e la obbliga a fare un passo indietro. Decide così di distrarsi organizzando una serata con amici a Bursa. La scelta offre a Yıldız l’occasione perfetta per coinvolgere l’ex di Kemal, Bircan, in un piano di Ender: Bircan diventa pedina inconsapevole nel gioco di potere.

Come finirà la settimana

Giovedì emerge un’altra alleanza: Zeynep invita Dündar a pranzo per scusarsi, consapevole del suo comportamento ambiguo nei confronti di Emir. Al ristorante si imbattono in Alihan, che propone di unirsi al tavolo. Zeynep, colta di sorpresa, inventa all’istante di essere fidanzata con Dündar. Alihan lascia sconvolto. Dündar, compreso il gioco, decide di affiancarla nella messinscena. La voce del loro “fidanzamento” comincia a circolare rapidamente.

Venerdì, la settimana si chiude con l’effetto domino di queste mosse. Il pettegolezzo sul presunto rapporto tra Zeynep e Dündar si diffonde come un incendio. Ender e Yıldız mettono in atto la fase successiva del loro piano per impedire il matrimonio di Zehra e Kemal: coinvolgere anche İrem nella strategia e inserirsi in una festa in casa di Halit che fungerà da scena chiave della loro manovra. Il matrimonio è sempre più a rischio, le tensioni salgono e nessuno può dirsi al sicuro.