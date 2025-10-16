Forbidden Fruit 20 ottobre, non crederai a chi si allea con Ender per distruggere Zehra

Lunedì accade l’impensabile in Forbidden Fruit, le anticipazioni del 20 ottobre.

Ender di Forbidden Fruit

Le anticipazioni di Forbidden Fruit di lunedì 20 ottobre, la situazione è esplosiva, con la narrativa della soap turca che è una bomba ad orologeria che deflagrerà proprio in quell’appuntamento. L’apertura di settimana, con Forbidden Fruit che anticiperà come di consueto “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Vai subito su Canale 5 alle ore 14:10, se però non potrai consulta pure il riassunto di ciò che accadrà nella puntata di lunedì prossimo.

Ender continua a spingere il suo piano contro Kemal e Zehra, cercando di ostacolare le loro nozze imminenti. Per farlo si serve dell’aiuto di Yildiz e Irem, convinta che possano essere utili per far saltare l’unione. In uno dei momenti più delicati, Ender parla con Irem e scopre che questa non è così ingenua come pensava: Irem potrebbe avere le sue carte da giocare e rappresentare un’incognita nel piano di Ender. Ed Emir e Caner si ritrovano in grossi guai: Emir è braccato da strozzini ai quali deve del denaro. La situazione diventa grave, e serve un intervento esterno per evitare il peggio.

Forbidden Fruit 20 ottobre, le anticipazioni

Proprio ad Ender si rivolge Yildiz: le due intriganti mettono in campo una nuova alleanza ed uniranno le forze proprio per far saltare il matrimonio tra Kemal e Zehra. Il loro piano richiederà astuzia e complicità con altri personaggi, fra cui Irem. Le anticipazioni di Forbidden Fruit di lunedì 20 ottobre poi vedono coinvolta anche Zehra. La quale finisce al centro dello scandalo: alcune foto che la ritraggono ubriaca cominciano a circolare sui media.

Zeynep di Forbidden Fruit
Forbidden Fruit 20 ottobre, le anticipazioni – pourfemme.it

Questo è un colpo a dir poco basso, che mette in serio pericolo la sua reputazione e il suo rapporto con Kemal. Il fatto suscita l’ira del padre di Zehra, mentre molti dubitano della sincerità delle sue parole. Ender è una delle poche persone che ancora le offre un appoggio concreto.

Il pasticcio in cui è coinvolta Zeynep

Zeynep, dal canto suo, scopre che Ender e Alihan hanno chiesto l’affidamento esclusivo di Erim, il figlio che condividono. Questo genera in lei un senso di rassegnazione: sembra accettare l’idea che Alihan stia costruendo una nuova famiglia con Ender.

In un gesto di scuse o di mediazione, Zeynep invita Dundar a pranzo. Durante l’incontro, esegue una messinscena: dichiara di essere fidanzata con un altro, escludendo Alihan. Quando quest’ultimo li vede insieme, reagisce male e se ne va. Le conseguenze della bugia cominciano a emergere. Dundar, da par suo, si dimostra pronto a collaborare con Zeynep.

una volta smascherata la sua vera relazione con Alihan, decide di assecondarla e mantenere la finzione per aiutare lei e vendicarsi. Anche questa volta Forbidden Fruit prometterà fuoco e fiamme, intrighi, bugie, verità scoperte e mezze verità che cercano di nascondere i veri intenti dei protagonisti.

