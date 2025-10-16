Forbidden Fruit 20 ottobre, non crederai a chi si allea con Ender per distruggere Zehra

Le anticipazioni di Forbidden Fruit di lunedì 20 ottobre, la situazione è esplosiva, con la narrativa della soap turca che è una bomba ad orologeria che deflagrerà proprio in quell’appuntamento. L’apertura di settimana, con Forbidden Fruit che anticiperà come di consueto “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Vai subito su Canale 5 alle ore 14:10, se però non potrai consulta pure il riassunto di ciò che accadrà nella puntata di lunedì prossimo.

Ender continua a spingere il suo piano contro Kemal e Zehra, cercando di ostacolare le loro nozze imminenti. Per farlo si serve dell’aiuto di Yildiz e Irem, convinta che possano essere utili per far saltare l’unione. In uno dei momenti più delicati, Ender parla con Irem e scopre che questa non è così ingenua come pensava: Irem potrebbe avere le sue carte da giocare e rappresentare un’incognita nel piano di Ender. Ed Emir e Caner si ritrovano in grossi guai: Emir è braccato da strozzini ai quali deve del denaro. La situazione diventa grave, e serve un intervento esterno per evitare il peggio.

Forbidden Fruit 20 ottobre, le anticipazioni

Proprio ad Ender si rivolge Yildiz: le due intriganti mettono in campo una nuova alleanza ed uniranno le forze proprio per far saltare il matrimonio tra Kemal e Zehra. Il loro piano richiederà astuzia e complicità con altri personaggi, fra cui Irem. Le anticipazioni di Forbidden Fruit di lunedì 20 ottobre poi vedono coinvolta anche Zehra. La quale finisce al centro dello scandalo: alcune foto che la ritraggono ubriaca cominciano a circolare sui media.

Questo è un colpo a dir poco basso, che mette in serio pericolo la sua reputazione e il suo rapporto con Kemal. Il fatto suscita l’ira del padre di Zehra, mentre molti dubitano della sincerità delle sue parole. Ender è una delle poche persone che ancora le offre un appoggio concreto.

Il pasticcio in cui è coinvolta Zeynep

Zeynep, dal canto suo, scopre che Ender e Alihan hanno chiesto l’affidamento esclusivo di Erim, il figlio che condividono. Questo genera in lei un senso di rassegnazione: sembra accettare l’idea che Alihan stia costruendo una nuova famiglia con Ender.

In un gesto di scuse o di mediazione, Zeynep invita Dundar a pranzo. Durante l’incontro, esegue una messinscena: dichiara di essere fidanzata con un altro, escludendo Alihan. Quando quest’ultimo li vede insieme, reagisce male e se ne va. Le conseguenze della bugia cominciano a emergere. Dundar, da par suo, si dimostra pronto a collaborare con Zeynep.

una volta smascherata la sua vera relazione con Alihan, decide di assecondarla e mantenere la finzione per aiutare lei e vendicarsi. Anche questa volta Forbidden Fruit prometterà fuoco e fiamme, intrighi, bugie, verità scoperte e mezze verità che cercano di nascondere i veri intenti dei protagonisti.