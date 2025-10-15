Tragedia in arrivo a Forbidden Fruit: un protagonista sta per morire

Le anticipazioni di Forbidden Fruit di venerdì 17 ottobre, c’è qualcuno in pericolo. E poi Yildiz distrutta per il fatto che la persona che meno si aspettava è tornata per vendicarsi. E c’è Alihan che si trova letteralmente sull’orlo di una crisi, dopo avere scoperto un segreto che cambia tutto. La puntata di venerdì 17 ottobre di Forbidden Fruit sconvolge la stagione: preparati a restare scioccato.

Il destino di alcuni dei protagonisti principali – Ender, Yildiz, Alihan e Zehra – è più intrecciato che mai, e le scelte compiute in questo appuntamento potrebbero cambiare per sempre l’equilibrio tra le famiglie in gioco. Poi c’è sempre Ender, la solita intrigante femme fatale. Per sapere che cosà succederà, sintonizzati su Canale 5 a partire dalle ore 14:10, prima di “Uomini e Donne” con Maria De Filippi. Ma se non potrai, o se sei curioso, consulta pure le anticipazioni di ciò che succederà.

Forbidden Fruit 17 ottobre, c’è un piano pericoloso

Ender è ancora una volta al centro delle trame. Dopo aver scoperto un segreto scottante riguardo a un membro della famiglia Argun, decide di usarlo a proprio vantaggio. Ma il rischio è alto: se la verità dovesse venire fuori, anche lei ne pagherebbe le conseguenze.

E come sempre, Ender gioca d’anticipo e con maestria manipola chi le sta intorno per piegare la situazione a suo favore. Ma stavolta Alihan comincia a sospettare che dietro i recenti eventi ci sia proprio lei. Intanto Yildiz deve fare i conti con un fantasma che ritorna dal passato. La bellissima deve affrontare una situazione delicata.

Questo fantasma è un ex fidanzato, che riappare improvvisamente nella sua vita, riaprendo delle ferite mai del tutto guarite. Questo ritorno destabilizza la giovane donna, mettendo in discussione i suoi sentimenti per Halit. La tensione tra i due cresce, mentre Zehra, osservando tutto da lontano, inizia a pensare a come sfruttare la situazione per tornare al centro dell’attenzione.

Gelosie e inganni più forti che mai

La rivalità tra Zehra e Yildiz raggiunge nuove vette. Zehra, sempre più gelosa del ruolo che Yildiz sta assumendo nella vita di Halit e nella famiglia, trama un piano per screditarla. Aiutata da una vecchia conoscenza, Zehra cerca di scoprire qualcosa che possa compromettere la reputazione della rivale. Ma come spesso accade in Forbidden Fruit, chi cerca di ingannare finisce per essere ingannato.

Ed Alihan è diviso tra cuore e ragione: da un lato infatti c’è l’amore che prova per Zeynep, dall’altro invece sussiste la pressione degli affari, assieme ai sospetti che nutre verso Ender. Quando lui scopre un documento compromettente, si trova costretto a dovere prendere una decisione che potrebbe mettere a rischio tutto ciò che ha costruito finora. In questa puntata, il personaggio di Alihan mostrerà dei lati più vulnerabili, lasciando trasparire quanto le emozioni possano influenzare anche l’uomo più razionale.

Ed il finale di puntata sarà a dir poco spiazzante. La puntata di Forbidden Fruit di venerdì 17 ottobre si chiude infatti con un cliffhanger mozzafiato: un incidente improvviso cambia le carte in tavola e lascia tutti con il fiato sospeso. Un personaggio principale è in pericolo e il suo destino rimane incerto. Le reazioni degli altri protagonisti saranno cruciali per determinare le alleanze del futuro.