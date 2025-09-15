Forbidden Fruit, le anticipazioni del 17 settembre: Yildiz va a letto con un altro

Spregiudicata fino al punto da spogliarsi e da concedersi ad un altro uomo che non è Halit, con chi andrà a letto Yildiz? Scoprilo nelle anticipazioni di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit, nelle anticipazioni del 17 settembre continueremo a vedere di tutti i colori, di cotte e di crude. E sempre per via di lei, Yildiz, la gran tessitrice di trame. Che sembra proprio non rendersi conto delle conseguenze delle sue azioni e di come le persone possano soffrire per via delle sue trovate e delle sue bugie. L’esempio recente più grosso di è avuto con l’annuncio drammatico fatto a Halit.

Dopo avere scoperto di essere incinta, con sua grande sorpresa perché all’inizio si era trattata dell’ennesima menzogna, purtroppo Yildiz ha poi scoperto di avere perso il bimbo che le stava crescendo in grembo. La bella femme fatale aveva così pensato di potere manovrare ulteriormente Halit dando a lui la colpa della interruzione della gravidanza, per via dello stress provato a causa dell’allontanamento della mamma da casa dove Yildiz e Halit vivevano. In realtà Yildiz aveva abortito qualche giorno prima. Ed ora ci sarà dell’altro.

Forbidden Fruit anticipazioni, succederà tanto altro di grosso

Yildiz prosegue nelle sue macchinazioni, ed arriverà persino a concedere il suo corpo per questo. Infatti Kemal recupera i gioielli veri che erano stati sottratti e li rimette in cassaforte, in cambio però di una notte di passione con lei. E la donna, per quanto non sia affatto entusiasta della cosa, accetta. Ovviamente Halit non è a conoscenza di nulla. Però proprio ai gioielli si interessa Ender, che scopre dell’esistenza di alcuni pezzi assolutamente falsi e privi di valore.

In ragion di ciò, Ender decide di vederci più chiaro e subito la sua mente intuisce la verità, con un coinvolgimento di Yildiz. Così fa esaminare quei preziosi a Saffet, gioielliere di professione, ma non trova collaborazione vista la riluttanza di quest’ultimo. C’è sicuramente qualcos’altro sotto. Hakan e Alihan pure hanno preso di mira Halit, con il pieno scopo di mandarlo in rovina. I due sono riusciti di nascosto al diretto interessato ad acquisire le sue azioni. E lo hanno fatto agendo attraverso delle società offshore all’estero.

Soltanto che Halit non è uno sprovveduto e dei campanelli d’allarme suonano nella sua mente. E Zeynep intanto cede alla corte di Alihan e dice di si alla sua proposta di matrimonio. Con Emir ed Irem sceglie quindi di organizzargli una bella sorpresa all’insegna del romanticismo.

Zeynep corona il suo sogno d’amore

Quindi ci sono dei preparativi da fare per Zeynep, la quale chiama tutti gli amici ed i parenti più stretti per dare loro la bella notizia e per dire di si al suo promesso sposo davanti a tutti quanti. Il problema però è proprio Alihan, che è sicuramente nervoso per le sue trame volte a mandare in rovina Halit. Lui poi cerca di telefonare la sua amata più e più volte ma invano.

In realtà è proprio Zeynep a rifiutare, non sapendo di quanto urgentemente Alihan voglia parlarle. Zeynep teme che lui possa intuire che c’è una sorpresa per lui in corso. Intanto Yildiz chiede a Halit di compiere un test sui soliti gioielli per verificarne l’autenticità. Ed accampa come giustificazione per ciò il fatto di non fidarsi dei periti incaricati dall’assicurazione. In tal modo Yildiz riesce a far riassumere Aysel alla villa, per poterla ovviamente manovrare a suo piacimento.

E tornando a Zeynep, finalmente il party pre-matrimoniale ha luogo, con anche la presenza di Alihan e lei che rivela a tutti quanti di avergli detto di si per quanto riguarda la proposta di nozze.