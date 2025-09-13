Forbidden Fruit 15 settembre, Yildiz smascherata: emerge il suo passato torbido

Forbidden Fruit, i telespettatori si aspettavano le anticipazioni relative alla puntata di domenica 14 settembre ma così non sarà. Perché Mediaset ha deciso invece di puntare tutto su La Forza di una Donna, altra soap di successo made in Turkey e che sta facendo riscontrare dei buoni ascolti sin dalle prime settimane dell’estate riceve più spazio. Ne fa le spese proprio Forbidden Fruit, che passa alla sola programmazione dislocata in settimana al di fuori del weekend.

La protagonista assoluta di Forbidden Fruit per la puntata del 15 settembre è Yildiz. Il lunedì vedrà un appuntamento davvero carico di thrilling. Già da giorni lei si è attirata le antipatie di molti telespettatori per la questione decisamente controversa della sua gravidanza, prima inscenata poi rivelatasi vera, con lei per prima ad essere rimasta sorpresa. Ma Yildiz ha perso il bimbo che teneva in grembo, e ha sfruttato questa cosa per incolpare Halit del tutto. Si scoprirà dell’altro nei confronti della donna.

Forbidden Fruit anticipazioni, intrighi a non finire

Lei non intende comunque rinunciare all’agiatezza in cui lo stesso Halit la fa vivere, ed ora che Asuman se n’è andata in direzione Bursa, lei non smetterà di compiere altre macchinazioni, anche senza poter contare sul supporto della madre. La manipolatrice aveva finto di avere accusato un malore mentre tornava dalla stazione dove aveva accompagnato Asuman, per giustificare l’interruzione della gravidanza.

Ed Alihan appare preda di in nervosismo superiore al normale. Di questo se ne accorge Zeynep, la quale si trova in una situazione infelice per via di quanto sta accadendo al suo uomo, più volte autore di sparizioni e detentore di grossi segreti. In tutto ciò viene coinvolto Hakan, e ci sarà ancora dell’altro da scoprire. Alihan ed il rapimento perpetrato da Hira rappresentano una situazione tutt’altro che normale.

Forse c’è un qualche tipo di minaccia che di nuovo rischia di travolgere Zeynep. Intanto Kemal e Zehra si riavvicinano, con la cosa che coinvolge pure Kemal ed Ender nel tentativo di trovare vendetta nei confronti di Yildiz e Halit.

Cosa e chi minacciano Yildiz?

Irem riceve un invito per passare un po’ di tempo fuori, da parte di Hakan, ma molto probabilmente non se ne farà più niente. Tra i due non sembra esserci spazio per una riconciliazione, mentre potrebbero inserirsi dei terzi incomodi anche a sorpresa.

Ed occhio al colpo di scena che tira in ballo la solita Yildiz. Caner ed Ender hanno ricevuto una lettera anonima che contiene un mucchio di informazioni sul passato di lei. Si tratta di tante cose compromettenti, che potrebbero letteralmente distruggerla.

Chi mai può avere inviato questo materiale scottante? C’è chi pensa che si possa trattare addirittura di Asuman, sua madre, decisa a fermare l’indole della figlia riguardo al mentire ed all’usare le persone. E dovrà accadere ancora dell’altro.