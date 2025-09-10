Forbidden Fruit anticipazioni 12 settembre, Zeynep non riceve la migliore delle notizie

Forbidden Fruit, le anticipazioni 12 settembre per non restare indietro con le avvincenti vicende di quella che è l’ennesima fiction di successo prodotta e girata interamente in Turchia. Dalle parti di Istanbul e dintorni si sono scoperti particolarmente abili nel creare delle produzioni televisive capaci di appassionare una certa audience, non solo in patria ma anche all’estero. E riguardo a Forbidden Fruit e ad altre opere turche, l’Italia si è rivelata occupare una poltrona in prima fila ed esprimere un indice di gradimento molto alto.

Da una buona decina di anni, e ben prima di Forbidden Fruit, imperversano anche a casa nostra le fiction made in Turkey. Galeotta fu “DayDreamer – Le Ali del Sogno” che consacrò Can Yaman a divo assoluto pure in Italia. Ed ora è tempo di dare uno sguardo alle anticipazioni approfondite di Forbidden Fruit per quanto riguarda la puntata di venerdì 12 settembre. Solo qui, prima di tutti, saprai che cosa accadrà. Se non potrai assistere alla puntata inserita in palinsesto tra due giorni, non preoccuparti, ci siamo noi per te.

Forbidden Fruit anticipazioni del 12 settembre, Alihan scappa

Se però hai tempo e possibilità, ricorda che puoi anche assistere in via del tutto gratuita a qualsiasi episodio di Forbidden Fruit facendo un login su Mediaset Infinity. Lì sono presenti tutti quante le puntate delle due stagioni di Forbidden Fruit. Che, come tutti i fan sanno, vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, come noto alle ore 14:10.

Siamo reduci dal rapimento di Alihan perpetrato da Hira, con l’uomo che però in un certo modo riesce alfine a sfuggire a questa trappola ed a dall’essere trattenuto contro la sua volontà, per poi rivelare tutto quanto a Hakan ed a Zeynep. Proprio Zeynep riceverà una brutta notizia, ma prima vediamo Yildiz rivolgersi a Halit con fare decisamente poco conciliante, per ottenere l’allontanamento perpetuo di Ender, con cui non vuole più avere a che fare in alcun modo.

Halit cosa fa? Ovviamente accetta, e licenzia così la donna, che era stata sua moglie in passato ed ora non lo è più. Ender però medita vendetta, forte dell’ottenuto sostegno di Kemal. E Halit intanto intende sorprendere Yildiz con un regalo che probabilmente ogni donna vorrebbe trovare sotto al cuscino: un bel gioiello. Proprio qui in gioielleria però Halit incontrerà Ender.

Che cosa ferirà Zeynep

E nelle anticipazioni di Forbidden Fruit di venerdì 12 settembre vedremo che Zeynep si metterà a spiare un conciliabolo privato che lo stesso Halit terrà con Alihan. Da quest’ultimo, Zeynep potrà sentire con le sue stesse orecchie che lo stesso Alihan non ha alcuna intenzione di andare incontro ad una nuova paternità, e non desidera avere altri figli.

Una cosa che a Zeynep non farà piacere. Ed in più c’è da fare i conti, per lei, anche con Zerrin, che non vuole affatto che Alihan la frequenti. E pure Ender vuole vederli infelici e divisi.

Lila ed Emir invece sono costretti a frequentarsi di nascosto, ben consapevoli che se si venisse a sapere della loro love story, ci sarebbero delle pesantissime ripercussioni sulla loro sfera professionale. Per finire, Zehra riceve l’aiuto di Kemal nel cammino necessario da intraprendere per andare incontro ad una piena ed efficace disintossicazione. Una cosa che richiede impegno e tempo.