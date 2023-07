Fondi del caffè, non buttarli: gli 11 modi per usarli in casa

I fondi del caffè sono ottimi alleati in casa: ecco 11 modi super semplici per riutilizzarli. Non buttarli via, ti cambieranno la vita!

Ormai si sa che in cucina non bisognerebbe buttare via niente. Ogni alimento, infatti, trova mille utilizzi che lo rendono incredibilmente versatile e amato. Tra questi ci sono senz’altro i fondi del caffè, utilissimi in cucina e non solo. Questi, infatti, hanno moltissime proprietà grazie alle quali diventano fondamentali per la cura della casa, della persona e non solo. Ecco 11 modi per riutilizzarli in modo intelligente.

Il caffè è la bevanda più amata nel Bel Paese. Secondo una ricerca di beverfood,com, l’80% degli italiani di età maggiore ai 18 anni la consuma abitualmente. Amaro o zuccherato, assoluto o arricchito da una goccia di latte, il caffè è la bevanda per eccellenza. Ma una volta finita la tazzina, che fare con i fondi? Attenzione a non buttarli via perché potrebbero diventare degli ottimi alleati in casa.

Fondi del caffè: 11 modi super furbi per riutilizzarli in cucina (e non solo)

A suggerirlo è un video su TikTok di detersfusocercola che sta spopolando sulla nota piattaforma ed è già diventato virale. Ecco quali sono gli 11 modi per riutilizzare i fondi del caffè.

Scrub corpo. Aggiungete ai fondi un po’ di o olio e applicateli sul corpo. L’effetto è non solo esfoliante ma anche energizzante e anticellulite, grazie alle proprietà del caffè. Scrub viso. Allo stesso modo, con un goccio di miele e qualche olio essenziale, i fondi diventano ottimi alleati di bellezza applicati sul viso come maschere. Profumatore per ambienti. Mettete i fondi del caffè in un calzino o avvolgeteli in un pezzetto di stoffa per avere un profumatore super economico e 100% naturale. Anti formiche. Questi antipatici animaletti odiano l’odore del caffè. Ecco perché è utilissimo utilizzare i fondi per eliminare il problema delle formiche in casa una volta per tutte. Abrasivo. Strofinati sulle stoviglie con l’aiuto di una spugna, i fondi regalano un effetto lucido e come nuovo. Mobili. I fondi, sfregati sui graffi dei mobili, risolvono definitamente il problema. Uno spruzzo di lucidante e saranno come nuovi. Capelli. I fondi del caffè sono ottimi per purificare il cuoio capelluto. Applicati sulla cute e massaggiati delicatamente, favoriscono il rinnovamento cellulare stimolando anche la crescita della chioma. Caminetto. Posizionando i fondi del caffè nel camino la cenere non svolazzerà più qua e là. Candele. I fondi sono ottimi per creare delle perfette candele profumate, da tenere in casa o da regalare a qualcuno. Frigorifero. Posizionati in una ciotolina e messi su un ripiano del frigo, i fondi del caffè aiutano a neutralizzare gli odori. Condimento. Incredibile ma vero, i fondi del caffè sono un ottimo condimento. Uniti alle spezie e aggiunti alle varie pietanze, regalano un sapore assolutamente da provare.

Sono questi le 11 modalità per riutilizzare i fondi del caffè, sia in cucina che per la casa e la cura della persona. Da provare!