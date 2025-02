Metti una foglia di alloro sotto il cuscino: il motivo è sorprendente!

Dalle mille proprietà, l’alloro è una pianta che viene utilizzata in cucina, ma che vanta degli usi anche nella medicina tradizionale e in alcuni rituali di protezione e fortuna. Ad esempio, c’è chi crede che mettere una foglia di alloro sotto il cuscino possa portare dei benefici inaspettati nella vita.

Si tratta, infatti, di un semplice gesto che affonda le sue radici nella tradizione popolare. Scopriamo insieme di più sull’usanza di mettere le foglie di alloro sotto il cuscino.

Le foglie di alloro come portafortuna

Da sempre, l’alloro è simbolo di fortuna, prosperità e successo. Le sue foglie sono, infatti, spesso associate a dei poteri protettivi. Nell’Antica Grecia, ad esempio, la corona di alloro simboleggiava vittoria e gloria ed era indossata dai vincitori delle Olimpiadi. Ancora oggi, si pensa che abbia il potere di essere calamita per la buona sorte, allontanando le energie negative.

Considerata, quindi, un’alleata potente nella vita di tutti i giorni, la foglia di alloro può essere, certamente, utilizzata in cucina, decotti o tisane, ma anche in modo alternativo, provando a metterla anche sotto al cuscino. C’è chi dice che delle foglie di alloro sotto il cuscino possono avere degli effetti positivi sui sogni, sul sonno e sulle energie che ci circondano.

Quante foglie di alloro mettere sotto il cuscino? Fresche o secche?

Secondo alcune credenze, mettere delle foglie di alloro sotto il cuscino invocherebbe protezione e fortuna durante la notte. C’è chi crede che l’alloro aiuti a realizzare desideri, superare difficoltà e creare – di conseguenza – un benessere psicofisico. Ma quante foglie di alloro mettere sotto il cuscino? Fresche o secche? Generalmente, basta mettere sotto il cuscino una sola foglia di alloro, preferibilmente secca.

C’è, però, chi ricorre a tre foglie di alloro sotto il cuscino, per intensificarne l’effetto. Le foglie secche sono, inoltre, più concentrate e consentono di mantenere intatti gli oli essenziali, alla base delle proprietà benefiche. Anche le foglie fresche potrebbero andare bene, ma perderebbero più velocemente le proprietà. Che dire? Lasciati trasportare dalla magia dell’alloro, che ti aiuterà a dormire meglio! Scopri anche quanto l’alloro sia perfetto per preparare un digestivo fatto in casa, con una ricetta per digerire tutto dopo un’abbuffata e gli altri consigli per dormire bene, ovvero le buone abitudini da seguire per riposare e rilassarsi completamente.