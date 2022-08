Sai come si chiama la fobia che colpisce alcune donne in gravidanza? Scopriamo i sintomi e le cure

La gravidanza è bella, è un periodo straordinario nella vita di una donna, ma, purtroppo per noi, non è solo questo.

Essere incinta può spaventare a morte le donne.

Le domande più assurde frullano per la testa: cosa sta succedendo al mio corpo? E se ci sono complicazioni? E come diavolo farò ad essere una brava mamma se non riesco nemmeno a mantenere viva la pianta che ho sul davanzale?

Intanto potremmo rilassarci, cercando di distrarci guardando film bellissimi e da sogno sulla gravidanza.

E poi no panic! Questi timori sono del tutto normali. Anzi: la fobia che prende alcune donne in questo periodi, ha un nome: la tocofobia, ovvero nello specifico è la paura patologica del parto.

La tocofobia, la paura patologica del parto che può rovinare tutti i mesi di gravidanza

In qualche caso, questo disturbo fobico è conseguenza delle implicazioni psicologiche e sociali correlate alla nascita di un bambino. Altre volte, la tocofobia può dipendere dall’idea di non riuscire a sopportare il dolore del travaglio e, di conseguenza, del parto vero e proprio.

La difficoltà di questo particolare tipo di fobia è soprattutto che le donne si vergognano di parlarne. Perché?

Ma perché c’è la malsana convinzione che durante la gravidanza bisognerebbe essere semplicemente felici per il “miracolo della vita” e se ci si azzarda a dimostrare le proprie paure, potremmo sentirci dire, “ma perché hai paura? Dovresti essere la donna più felice del mondo”.

Insomma, ci si sente incomprese, spesso soprattutto dal proprio compagno che di gravidanza, diciamola tutta, cosa mai ne può capire.

E quindi molte donne si tengono tutto dentro: ansie, domande (anche le più strane) e fobie (a volte veri e propri terrori), senza parlarne con nessuno. Ma questo è sbagliatissimo!

Paura della gravidanza e del parto? Non vergognarti di parlarne!

Le donne colpite dalla tocofobia hanno paura della gravidanza, del parto e della maternità.

“Alcune donne soffrono da molto tempo di questa paura, anche senza essere mai rimaste incinte. Hanno quella che è nota come tocofobia primaria“, spiega la ginecologa e psicoterapeuta tedesca Natalie Mann-Borchert.

“Chiunque abbia già vissuto una gravidanza molto difficile e traumatizzante, invece, sviluppa una tocofobia secondaria“.

La dottoressa Mann-Borchert afferma che fino al 15% delle donne soffre di tali paure.

Come puoi superare la tua paura della gravidanza?

Innanzitutto chiariamo una cosa: nessuna donna deve sentirsi obbligata a diventare madre, l’essere madre non è il completamente della vita di una donna; una donna può sentirsi felice e completa in ogni sua parte anche se decide volontariamente di non avere figli.

Se, invece, il tuo desiderio è diventare madre, potresti cominciare a pensare a tutte le cose che potrebbero andare storte. Questo, inevitabilmente, genererà ansia.

Il consiglio è: non chiuderti in te stessa, non tenere queste sensazioni per te. Apriti con una persona di fiducia, con la quale sai di poterti dimostrare debole senza essere giudicata.

Che si tratti del tuo ginecologo, del tuo partner, di un buon amico o di tua sorella: spesso aiuta sentire l’opinione di un’altra persona.

E non dimenticare che potresti iniziare un proficuo percorso di psicoterapia, che potrebbe continuare anche dopo il parto.

Sei una donna, hai la capacità di partorire e puoi superare tutto, anche queste ansie. Pensa alle cose belle, per esempio come preparare un perfetto ed originale babyshower!