Flora Canto è una “white lady” col costume bianco in barca: vacanze da sogno

Flora Canto ha condiviso alcuni scatti della sua vacanza dove appare in splendida forma e con un costume bianco che le sta veramente d’incanto.

Fisico scultoreo, il mare di Capri a fare da sfondo, un’immagine perfetta che fa risaltare tutta la sua bellezza, come sottolineato dai follower sui social.

Il dettaglio che però non sfugge è proprio il suo costume bianco, un bel modello da copiare per l’estate, ben avvitato ma anche molto elegante.

IL costume bianco di Flora Canto che tutte vogliono

Il costume monocromo, come quello scelto dalla Canto, è sempre una buona idea quando si vuole dare un tocco che sia comunque di un certo prestigio. Se i fiori, il bikini, i volant sono sicuramente elementi che riempiono la figura e aiutano, non c’è niente di meglio del monocromo per essere semplici ed essenziali.

Molte donne si domandano se effettivamente, avendo un corpo diverso da Flora Canto, il bianco risulti comunque una scelta indicata. Il problema non è tanto nel colore quanto nel modello giusto, che possa ad esempio sagomare al meglio il fisico. Nel suo caso c’è poco lavoro da fare, avendo una linea invidiabile. Se ci sono però forme più abbondanti che si vuole andare a definire allora è possibile scegliere un costume con una struttura più solida, magari evitando maxi scollature e optando per dettagli che siano di finitura del look.

Per dare valore come white lady si può abbinare un bel cappello di paglia, una borsa grande da mare ma anche una maxi camicia proprio come fa Flora Canto nelle immagini, al fine di dare anche un tono sexy all’intero look. La scelta è semplice e fatta di dettagli, ogni elemento va a impreziosire il tutto, una piccola collana, un gioiello, degli orecchini, una bella borsa o un paio di occhiali da sole. Optando per il bianco si ha ampia scelta e si lascia spazio alla fantasia, non ci sono limiti e ognuno può giocare con l’abbinamento perfetto.

Occhiali maxi, sandali e camicia modello maschile sono il trend del momento, tuttavia anche un classico caftano magari traforato o lavorato a mano, modello rete, può risultare sensuale da abbinare al costume bianco anche per una gita in barca, un cocktail in spiaggia o un’occasione che non sia necessariamente il bagno in acqua. La cosa importante, con il bianco, è sentirsi a proprio agio e non sforzarsi di indossarlo per forza, in alternativa per il monocolore ci sono altre tinte bellissime e di gran moda oppure un fondo bianco con fiori che risolve ogni dubbio.