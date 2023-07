Ilary Blasi, costume bianco e cappellino a bordo piscina: look da copiare subito

Ilary Blasi è rientrata dal viaggio in Brasile e si sta godendo la piscina della sua meravigliosa villa, il look sfoggiato è davvero top anche se si trova in casa: il video in cui si mostra come sempre supersexy.

Ilary Blasi anche per rinfrescarsi nella sua piscina di casa non rinuncia ad essere sexy ed elegante. Così il look con costume bianco e cappello è perfetto per essere copiato quest’estate.

La show girl è più in forma che mai, per cui il costume intero bianco le dona davvero benissimo. Anche un outfit semplice per casa, con la Blasi diventa qualcosa di sexy e fashion.

Ilary Blasi in piscina nella sua mega villa, sceglie un look sexy ed elegante: video

Ilary Blasi ha sorpreso tutti sfoggiando un look meraviglioso in casa sua. La show girl vive con i tre figli in una mega villa all’Eur, dove lei e Francesco Totti hanno convissuto fino alla separazione. E proprio a bordo di un’enorme piscina, la Blasi si è mostrata super sexy.

Come si vede dalla foto ma anche dal video – pubblicato in fondo all’articolo – la show gir ha scelto di indossare un sexy costume intero bianco liscio e aderente. Immancabile il cappellino alla pescatora per proteggersi dai raggi solari. Il risultato? Ilary è perfetta anche quando è in casa sua in piscina.

La show girl non rinuncia mai a essere elegante e di tendenza. Così, mentre si godeva un po’ di fresco in giardino a bordo piscina, ha scelto un outfit che tutte vogliono copiare. Costume intero e cappello è l’abbinamento perfetto per proteggersi dal sole ed evitare scottature, come sempre Ilary è super sexy.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi è rientrata dal Brasile dove ha fatto un viaggio con il suo compagno Bastian Muller mentre i figli erano negli Stati Uniti con il padre. Adesso, dopo qualche giornata romana, potrebbe prepararsi a partire di nuovo, questa volta con i suoi figli. E chissà se ci sarà anche Bastian Muller.

A Los Angeles con Totti c’era anche Noemi Bocchi con le sue figlie, da capire se i tre figli di Ilary e dell’ex capitano della Roma abbiano un buon rapporto anche con l’imprenditore tedesco, che vivendo in Germania trascorre sicuramente meno tempo della compagna di Totti con loro. Per sapere quale sarà la prossima meta delle vacanze di Ilary non ci resta che aspettare la prossima pubblicazione, la show girl documenta sempre i suoi viaggi sui social.