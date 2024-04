Non farti fermare più all’aeroporto: usa i flaconi da viaggio per shampoo, balsamo e simili

Per chi non può fare meno della propria skincare routine nemmeno per un giorno, viaggiare può rappresentare un problema non da poco, se non addirittura una vera tragedia. Chi di tragedie se ne intende però, sa bene che all’improvviso compare dal nulla il famoso deus ex machina, ovvero la divinità che risolve in men che non si dica una faccenda intricata e a tratti impossibile. Sappiamo più che bene, infatti, come non si possano trasportare in volo liquidi oltre i 100ml nel proprio bagaglio a mano per un totale massimo di 1 litro. Ma ecco che, da buon deus ex machina, fanno la loro comparsa proprio i flaconi da viaggio.

Pratici e facili, grazie ai flaconi da viaggio potrai trasportare i tuoi prodotti cosmetici per la skincare senza essere fermata all’aeroporto. Stiamo parlando, infatti, di piccoli contenitori pensati proprio per contenere al loro interno tutti i nostri prodotti del cuore. Dallo shampoo al balsamo, fino al siero, al tonico e all’immancabile crema giorno, potrai portare con te tutto quello di cui hai bisogno senza il rischio di dover lasciare lozioni interne ai controlli.

Ma non solo. I flaconi sono un’ottima idea anche per il fondotinta liquido e considerando il fatto che spesso e volentieri quelli davvero buoni e coprenti costano davvero una fortuna, meglio perdere il volo che dover buttare l’intera confezione. Ecco perché oggi vorremo consigliarti il kit viaggio da 11 pezzi della Carehabi, così non rinuncerai neanche al tuo profumo preferito.

Mai più senza: perché i flaconi da viaggio sono ormai un vero must have

Facili da riempire e a prova di perdite, siamo certi che i flaconi da viaggio diventeranno il tuo alleato più prezioso in volo e non solo. Se vai in palestra ad esempio e non ti va di portare maschera per i capelli, shampoo, balsamo e chi più ne ha, più ne metta, ti basta inserire la quantità di prodotto di cui hai bisogno nell’apposito flacone e il borsone sarà leggerissimo.

Insomma, questo kit viaggio leggero, durevole e impermeabile è perfetto per tutte le esigenze e non dovrai di certo preoccuparti che i cosmetici possano fuoriuscire. Si compone infatti, di 1 bottiglia a pompa da 80 ml, 1 flacone spray da 30 ml, 1 bottiglia piccola da 30 ml, 1 bottiglia con chiusura a scatto, 3 bottiglie, 2 barattoli piccoli da 60 ml, 1 imbuto, 1 pipetta, 1 spatola e 1 sacchetto trasparente. In questa maniera all’interno dei flaconi è possibile mettere cosmetici di tutte quante le tipologie: shampoo, balsami, creme, bagnoschiuma, soluzioni emollienti e chi più ne ha più ne metta!

Non ti resta adesso che prenotare i biglietti aerei e partire per la tua prossima avventura (ma attenzione ai look) senza rinunciare alla tua skincare o haircare routine.

