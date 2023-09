Shampoo senza parabeni per una lucentezza naturale: i 5 migliori prodotti

Scegliere uno shampoo senza parabeni è ecologico e ideale per le esigenze dei propri capelli. Potrai ottenere risultati incredibili.

Investire nei prodotti senza parabeni, e di origine naturale, non solo è un investimento per la propria salute ma anche per la salvaguardia dell’ambiente e per gli effetti che potremmo riscontrare negli anni. Fare attenzione ai propri acquisti è sicuramente un passo verso il benessere, utilizzare prodotti a base chimica può realmente danneggiare il capello.

5 migliori shampoo senza parabeni

Per continuare a fare scelte consapevoli e contemporaneamente prendersi cura dei propri capelli, abbiamo stilato una lista di 5 shampoo senza parabeni che si possono trovare facilmente in commercio sia nei negozi che on-line.

‎Laboratorios Válquer – Shampoo Total Repair 0%

Questo shampoo è stato sviluppato per l’uso quotidiano e per ottenere i migliori risultati. Ha una morbida consistenza paragonabile a una spugna. Lo shampoo è naturalmente schiumogeno e privo di solfati che offre una sensazione di volume, pulizia e morbidezza ai capelli. Riduce irritazioni e prurito, non lascia residui sui capelli, rende i capelli idratati e maneggevoli. Si consiglia di applicarlo con un leggero massaggio, che permetterà ai principi attivi di agire direttamente sulle fibre capillari. Inoltre è: senza solfati, senza sale, senza silicone, senza parabeni e senza coloranti.

Spa Master Professional – Restructure Shampoo

Lo shampoo Spa Master con cheratina liquida è stato appositamente progettato per capelli secchi, ricci, devitalizzati, voluminosi e fragili. Senza Silicone, solfati e parabeni. Ripara i danni causati da piastre o da prodotti chimici. Inoltre, idrata e protegge le cuticole dei capelli. Adatto per uso quotidiano per la pelle della testa che appare secca e sensibile. Ripristina la struttura dei capelli vitalizzandoli con la cheratina.

Ulti Paris – Shampoo Forza e Densità, Biotina + Cheratina

Shampoo senza solfati, senza siliconi e senza parabeni. Prodotto in Francia per capelli fini, ideale per una crescita molto rapida dei capelli. La cheratina rafforza la struttura del capello e agisce per rinforzare, ideale per capelli secchi. La biotina è una delle vitamine più importanti per la crescita dei capelli che aiuta a mantenere i capelli forti e sani e li fa crescere costantemente. Dona lucentezza, riveste i capelli e ne preserva l’elasticità. Shampoo schiumogeno senza solfati al profumo di tè verde. Nutre i capelli, ripristina la vitalità e l’elasticità, migliora la lucentezza.

NYK1 – Shampoo Keratine & Colour Aftercare

Questa linea di shampoo è ideale per essere utilizzata per trattamenti liscianti alla cheratina. Senza parabeni, senza sale e senza solfati rende il capello morbido e liscio. Funzionale anche per i capelli colorati e tinti. Affidabile anche per l’utilizzo su capelli con extension. L’assenza di parabeni previene secchezza, danni e irritazioni della cute. Contiene SLSA Sodium Lauryl Sulfoacetate.

Maria Nila Head & Hair Heal Shampoo

Lo shampoo Maria Nila è vegano, senza parabeni, senza solfati. Ha un effetto desiderato curativo, protegge il colore, è detergente e favorisce la crescita dei capelli. Contiene aloe vera, peptidi e vitamina E. Ideale per i capelli colorati e assottigliati, può essere utilizzato per tutte le lunghezze di capelli. Sia per donna che per uomo, è indato anche per combattere la forfora.

Per migliorare la qualità del tuo capello è essenziale prestare molta attenzione a quali prodotti utilizzi e in quale quantità, ti consigliamo di associare sempre un balsamo o una maschera al tuo shampoo di fiducia.