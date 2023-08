Il balsamo se usato male compromette la salute del capello: l’hair-stylist spiega come evitare la catastrofe

Il balsamo viene utilizzato da tante donne per districare i nodi, soprattutto se si hanno capelli crespi. È bene però prestare attenzione a cosa si fa se non si vogliono provocare danni alla chioma.

Avere capelli in salute è importante per la maggior parte delle donne, che sono disposte a fare sacrifici anche sul piano economico pur di raggiungere l’obiettivo. Questo le porta così a puntare su saloni di parrucchieri rinomati, anche se non certamente abbordabili per tutte le tasche, convinte di ottenere un buon risultato grazie anche alla qualità dei prodotti utilizzati.

È però altrettanto importante puntare anche su una hair routine quando ci si trova a casa, magari utilizzando lo stesso tipo di soluzioni, ben sapendo che acquistandoli online è possibile usufruire di uno sconto che può essere non indifferente. Sono tante quelle che non riescono a fare a meno del balsamo, accessorio che tende a essere sottovalutato ma che per alcune chiome può risultare determinante, soprattutto se si ha una chioma in cui si formano facilmente nodi, che possono essere districati proprio con il suo utilizzo.

Balsamo: attenzione a come lo si usa

Ben sapendo quale sia la funzione del balsamo, si tende a pensare che basti applicarne una piccola quantità sulle lunghezze, per poi procedere pettinando i capelli, senza porsi il dubbio se quello sia davvero il modo corretto di agire. In realtà, sono in tante a commettere alcuni errori che, a lungo andare, possono arrivare a creare danni, proprio per questo è bene capire cosa fare se si vogliono ottenere dei benefici reali.

Non lo si deve spalmare su tutti i capelli, né partire dal cuoio capelluto, bensì dalle punte per poi procedere sulle lunghezze. Mentre si effettua questa operazione è bene massaggiare la chioma, in modo tale da facilitare la formazione di nuovi follicoli, che porterà poi alla comparsa di nuovi capelli. Tutto deve essere eseguito in modo morbido, preferibilmente utilizzando un panno in microfibra o un asciugamano leggero, sfregare troppo può portare alla rottura dei fusti.

Lo sbaglio più comune nasce però molto prima, nel momento del risciacquo, e può riguardare anche il momento in cui si decide di applicare la maschera, altro prodotto importante. Non si deve andare direttamente con la testa sotto il getto dell’acqua, in questo modo tutto resterebbe compatto e sarebbe più difficile eliminare la crema in eccesso, oltre a generare poco volume dopo l’asciugatura (effetto che conoscono bene le persone che hanno i capelli fini).

È molto meglio prendere delle gocce d’acqua tra le mani, poi si mettono sui capelli e si inizia a massaggiare per tutta la lunghezza. A quel punto il balsamo formerà una leggera schiuma, solo in quel momento si potrà risciacquare. Se si vuole agire in maniera perfetta meglio farlo a testa in giù nel lavandino, posizione che consente di garantire un getto delicato sulla nuca, in modo tale da riattivare la circolazione allo stesso tempo. Non è necessario usarlo a ogni shampoo, a meno che non si abbia una chioma estremamente rovinata che ha la necessità di essere ristrutturata.

I gesti da fare subito dopo

La scelta del balsamo migliore deve essere equiparata allo shampoo, proprio per questo sarebbe bene puntare su un prodotto che riesce a rispondere al meglio alle esigenze della propria chioma. Questo garantisce di renderla più docile, con minore possibilità che i capelli possano spezzarsi anche semplicemente quando si utilizza un pettine o una spazzola. Non solo, possono diventare anche meno elettrici e più attaccati al fusto, altra cosa diventa fondamentale per contrastare la caduta.

Già guardandoli da lontano si potranno notare come possano diventare più lucenti e nutriti, in modo tale da essere meno danneggiati da fattori quali vento, pioggia e sole, oltre al cloro della piscina e al sale del mare.

Una volta eliminato del tutto il balsamo, si può procedere con l’asciugatura, ma avendo cura di applicare un termoprotettore, utile a ridurre gli effetti negativi che possono essere generati dal calore di phon e piastra. Attenzione inoltre a non tenere l’asciugacapelli troppo vicino e a non avere una temperatura troppo elevata.