Caduta capelli nelle donne: le cause e i rimedi

La caduta dei capelli nelle donne può essere fonte di grande disagio: perdere i capelli ci porta inevitabilmente a perdere anche sicurezza e questa condizione può avere forti ricadute di natura psicologica. Ricordate sempre che quando si parla di caduta di capelli si deve capire innanzitutto se sia legata al cambio di stagione o ad un fattore di stress oppure se sia un problema permanente legato a squilibri ormonali o fattori genetici. A seconda delle cause dipendono anche i possibili rimedi e i tentativi di prevenzione.



La caduta dei capelli può essere temporanea o permanente, in questi casi sono molto differenti le cause e i rimedi. La perdita temporanea di capelli può a sua volta essere generata da problematiche lievi come lo stress legato al cambio di stagione o da problemi più gravi come disturbi alimentari o determinate malattie. La prima cosa da fare per riavere la vostra chioma sarà senza dubbio individuare la causa della perdita di capelli per trovare la soluzione migliore.

Rimedi naturali anti-caduta capelli

I possibili rimedi contro la caduta dei capelli differiscono notevolmente a seconda della causa scatenante.

In caso di caduta dovuta a cambi di stagione, carenze vitaminiche legate ad una dieta sbilanciata o all’utilizzo di prodotti particolarmente aggressivi l’ideale è utilizzare integratori specifici che aiutano a rafforzare i capelli e irrobustirne la struttura.

Insieme a questi è importante usare prodotti delicati, evitare di stressare eccessivamente la chioma con phon e piastre e fare una volta a settimana una buona maschera nutriente.

I rimedi naturali sono davvero tantissimi. Uno dei tipici rimedi della nonna è l’impacco di decotto a base di ortica per cui serviranno 150 gr di radice di ortica, 20 gr di peperoncino e 20 gr di foglie di rosmarino: fate bollire tutti gli ingredienti in mezzo litro d’aceto e poi usate questo decotto da tenere in posa tutta la notte.

Chi ama i rimedi naturali consiglia anche di consumare spesso carciofi, avena, crescione, lievito di birra, mandorle e noci. La sera prima di andare a dormire potrebbe anche essere utile massaggiare il cuoio capelluto con delle gocce di olio alle mandorle, al sesamo o alla lavanda.

Prodotti contro la caduta dei capelli

Che fare quando ci accorgiamo che la nostra chioma non è più folta come un tempo? La cosa migliore è fare ricorso a qualche semplice ma efficace rimedio come alcune tipologie di integratori che potrebbero far ristabilire l’equilibrio, ormai perso, del nostro corpo.

Cosa importantissima è l’utilizzo di prodotti per capelli, come creme o lozioni, che siano validi e sicuri, pensati appositamente per combattere questo problema.

Soprattutto durante i cambi di stagione o in vista di periodi molto stressanti, anche gli integratori alimentari possono davvero essere un aiuto concreto per chi ha problemi di capelli.

I migliori per i capelli sono quelli che contengono proteine (perfette per capelli secchi e fragili), vitamina A (per i capelli grassi), vitamine B (stimolanti della crescita), minerali (come ferro, rame, zinco e selenio) e taurina (che nutre il capello e lo protegge.

Ottimo e amatissimo è da sempre Bioscalin (Cronobiogenina – Integratore Anticaduta Capelli), un valido integratore alimentare composto da aminoacidi, vitamine e minerali: il risultato è quello di fermare la caduta ma anche aiutare a formare capelli più robusti e sani.

Anche i prodotti Kerastase contro la caduta dei capelli sono sempre molto amati. Sono formati dalle molecole di Aminexil e Gluco Lipide GL. Le prime aiutano a diminuire l’aridità e l’irrigidimento delle cellule di collagene, rendendo la cute più elastica e morbida mentre il Gluco Lipide GL nutre la fibra capillare dal bulbo alle punte. Nei casi più difficili è consigliata una fiala al giorno almeno per un periodo di 6 o 8 settimane.

Ottimo anche il sistema Scalp Relief Sistema Anticaduta a L’Aminexil di Redken: anche in questo caso il trattamento si basa sull’ Aminexil che aiuta a moltiplicare i capelli nella fase di crescita: il prodotto va massaggiato leggermente sulla cute per fare in modo che penetri in profondità.