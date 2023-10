Fisico scolpito a 54 anni: facilissimo con i 5 trucchi segreti di Jennifer Lopez | Definiti i più geniali

Jennifer Lopez non sembra affatto dimostrare i suoi 54 anni con il suo fisico scolpito. Ecco i suoi 5 trucchi segreti.

Jennifer Lopez sembra essere immune al passare del tempo e a 54 anni sfoggia il suo fisico scolpito con un corpo tonico da fare invidia anche alle più giovani. La star è conosciuta come cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, produttrice discografica e cinematografica.

Una vita sempre sotto i riflettori ma è tata in grado di ritagliarsi del tempo dal dedicare al suo viso e alla sua silhouette. Sessioni di fitness e dieta sana sono i segreti di Jennifer Lopez che appare sempre in splendida forma.

I 5 trucchi segreti di Jennifer Lopez per un fisico scolpito a 54 anni

Quando Jennifer Lopez appare durante un concerto oppure come protagonista in un film o ancora ci si imbatte in una sua foto postata sui social, si fa fatica a credere che abbia 54 anni. Eppure, merito del suo stile di vita, la star appare sempre giovane e in forma.

I 5 trucchi segreti di Jennifer Lopez:

Attività fisica per rinforzare i muscoli: segue un corso di fitness con, tra gli altri, gli allenatori Tracy Anderson, David Kirsch e Dodd Romero. Allena le braccia, gli addominali e i glutei: esegue kickback ed estensioni per tricipiti (con pulegge e fasce di resistenza) per tonificare la parte superiore del corpo. Per addominali e glutei esegue diversi sumo squat, affondi, affondi laterali e usa macchine per pesi. Per gli addominali, gli esercizi preferiti di Jennifer Lopez includono i plank a V invertiti (30 secondi), i plank laterali (30 secondi), i plank con palla da ginnastica (30 secondi) e sia i sit-up con coltello a serramanico che quelli con torsione russa con pesi. Gli esercizi devono essere ripetuti 20 volti. Esercizi vari: varia gli esercizi che esegue per far in modo che il suo corpo lavori sempre in modo diverso. Il suo allenatore David Kirsch la sottopone ad un allenamento a circuito. Si alternano plank, crunch, flessioni, affondi, burpees, kickboxing ed esercizi cardio. Tracy Anderson, invece, preferisce farle fare esercizi più delicati oppure con i pesi concentrandosi maggiormente su glutei e cosce. Ballo: in questa arte è davvero talentuosa. Jennifer Lopez è anche giudice dello spettacolo World of Dance e mostra la sua passione ballando e postando regolarmente le sue movenze su YouTube e Instagram. Meditazione: per il suo benessere, si concede 20 minuti di questa pratica per aumentare la concentrazione e l’energia. Cibo sano: oltre all’attività fisica, punta molto su un’alimentazione sana a base di ingredienti biologici. Mangia molte proteine per non soffrire di attacchi di stanchezza. In una sua intervista alla rivista “Hello”, la star ha raccontato che mangia le proteine come prima cosa al mattino. A colazione Jennifer Lopez mescola proteine in polvere con yogurt, frutti di bosco e un tocco di miele. Inoltre, si assicura sempre di tenere con sé frutta oleosa e frutta secca in caso di appetito. Ha anche un piatto preferito: una base proteica (tipicamente carne, maiale o pollo, o pesce), con verdure al vapore condite con un pizzico di vinaigrette o salsa portoricana. Elimina invece le cattive abitudini come fumo, alcol e caffeina.

Con questi trucchi, Jennifer Lopez si assicura un fisico invidiabile a 54 anni. Sono tutte buone abitudini che sarebbe consigliabile seguire: attività fisica regolare e cibo sano fanno davvero la differenza sulla salute.