Fiocchi nascita personalizzati: tante idee originali

Per annunciare l’arrivo di un bambino in casa, sarebbe bello posizionare all’ingresso un meraviglioso fiocco nascita: ecco alcune proposte per acquistarli online oppure per crearli da sole con il fai da te

Contiene link di affiliazione.

Con l’arrivo di un figlio sono tante le cose a cui pensare, come la preparazione della cameretta, gli accessori essenziali da avere subito dopo il parto e tanto altro ancora. Uno dei progetti che affascina quasi tutti i genitori è la realizzazione dei fiocchi nascita da appendere proprio all’ingresso di casa. Di idee ce ne sono tante, sia da comprare e regalare, sia da realizzare a mano con il fai da te. Per renderli originali c’è chi opta per lana, pannolenci, feltro o cotone, se non addirittura il pizzo.



Personalizzati ed economici

Se state valutando l’acquisto di un fiocco: in commercio c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Alcuni permettono la personalizzazione con ricamo mentre altri sono più semplici ed economici. Ecco una selezione di fiocchi nascita che si possono comprare online, che arrivano direttamente a casa con corriere e che potrete far personalizzare con il nome del bebè in arrivo oppure facendo scrivere qualche frase originale.

Per un maschietto, ad esempio, questo fiocco nascita con nome personalizzato con l’aeroplanino è un grandioso esempio! Per una femminuccia invece è altrettanto interessante quest’altro fiocco nascita, meno originale ma più delicato e più interessante per i gusti di una mamma.

Una soluzione interessante per entrambi, che magari può risultare anche più originale rispetto al resto, è rappresentata da questa tipologia di fiocco nascita, con ricamo personalizzabile e coccarda!

I fiocchi nascita più originali

È una tradizione legata alla nascita del bebè che conquista tantissimi genitori ancora oggi: consiste nell’acquistare o realizzare a mano dei fiocchi nascita per l’arrivo del proprio bambino. Il classico fiocco appeso alla porta di ingresso viene solitamente scelto in base al sesso del bambino: se è maschio azzurro, se è femmina rosa.

Ovviamente, ad oggi sono tanti i colori utilizzati per annunciare il lieto evento, indipendentemente dal sesso del bambino. Delle idee molto originali possono essere le seguenti: una cicogna colorata che annuncia l’arrivo del bambino con tanto di nome, una coccinella rossa e nera con il nome del nuovo arrivato, un tenero Winnie The Pooh che con una mongolfiera rossa annuncia il lieto evento… insomma, di idee ce ne sono davvero tante e noi abbiamo raccolto per voi diverse idee di fiocchi nascita originali!

I fiocchi nascita fai da te

Quando un oggetto è personalizzato e realizzato a mano acquisisce un valore ancora più significativo.

Ecco perché i fiocchi nascita handmade vengono spesso regalati ai neo genitori in modo da permettere loro di posizionarne uno proprio sull’ingresso di casa.

Anche in questo caso abbiamo raccolto per voi tantissime idee per creare un fiocco nascita fai da te in pannolenci o feltro.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati riceviamo un guadagno sugli acquisti effettuati tramite tali link. Vi invitiamo a verificare i prezzi eventualmente indicati nel testo, in quanto potrebbero subire variazioni dopo la messa online.