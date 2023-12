Fino a poco fa era tra gli attori più famosi del mondo, poi la malattia e una fine che nessuno si aspettava

Il personaggio di cui raccontiamo la storia oggi l’abbiamo amato tutti, fino a poco fa era tra gli attori più famosi del mondo. Oggi dopo la malattia è scomparso completamente dalla scena.

Trattiamo una storia diversa, rispetto a quella per esempio di Alessia Reato, quella di un uomo che ha dovuto lasciare il cinema per gravi problemi di salute.

Bruce Willis, il triste epilogo dell’artista

Bruce Willis è uno degli attori più amati della storia del cinema. Nato a Idar-Oberstein il 19 marzo del 1995 si è fatto conoscere per il telefilm Moonlighting, andato in onda tra il 1985 e il 1989.

La vera esplosione di notorietà però arriva nel 1988 quando interpreta per la prima volta John McClane, protagonista della saga di Die Hard. Quel ruolo rimarrà uno dei più iconici della sua carriera, seguito però da tante altre esperienze importanti.

Basta, infatti, pescare a caso nella sua carriera per trovare film sempre differenti e di altissimo livello. Pensiamo a Codice Mercury di Harold Becker e Armageddon Giudizio Universale di Michael Bay, oppure Il Sesto Senso di M.N.Shyamalan e non solo.

Nel 2022 ha lasciato il mondo del cinema per problemi di salute, anche se sono usciti al cinema quest’anno gli ultimi film in cui ha lavorato tra cui Assassin di Jesse Atlas.

Ma cosa gli è successo in questi ultimi due anni?

La malattia dell’attore

La famiglia di Bruce Willis ha annunciato il ritiro dalla scena dell’attore dopo la diagnosi di afasia. L’iper-produttività degli ultimi anni, alcuni anche di basso livello, era dovuta proprio alla consapevolezza verso la perdita completa della parola.

Proprio dopo quest’annuncio fu annullato il Razzie Award che aveva “vinto” nel 2022 per la peggiore interpretazione in un film del 2021. La scelta fu per rispetto nei confronti della malattia che aveva colpito l’uomo.

Nel febbraio di quest’anno sempre i familiari hanno specificato che le sue condizioni erano notevolmente peggiorate. L’ormai ex attore infatti aveva ricevuto la diagnosi di demenza frontotemporale.

Pare addirittura che oggi Bruce faccia fatica a riconoscere qualche persona molto importante della sua vita. Un rumor specifica che tra queste ci sia un’ex molto amata in passato, Demi Moore.

Non sappiamo quale sarà il futuro di Bruce Willis, quello che appare evidente a tutti è che come tanti artisti ha già raggiunto l’eternità grazie alla sua bravura e ai film in cui ha recitato.

Auguriamo a Bruce solo di potersi godere la sua splendida famiglia più che potrà.