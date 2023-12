È stata una delle Veline di Striscia più amate di sempre, oggi però nessuno sa che fine ha fatto

Molte Veline di Striscia la Notizia sono diventate delle icone, alcune anche se famose sono però poi finite nell’anonimato. Oggi vi raccontiamo la storia di una di queste.

Era amatissima da parte del pubblico, poi però dopo la fine dell’avventura nel programma di Canale 5 abbiamo perso piano piano le sue tracce.

Alessia Reato, da Striscia all’anonimato

Alessia Reato è stata Velina di Striscia la Notizia dal 24 settembre del 2012 al 15 giugno del 2023 al fianco di Giulia Calcaterra. Nonostante il suo percorso nella trasmissione durò solo un anno è riuscita a farsi amare dal pubblico italiano.

Ma facciamo un attimo un passo indietro. Alessia nasce a L’Aquila il 14 giugno del 1990. Dopo aver frequentato il liceo classico la ragazza si iscrive alla facoltà di Scienze politiche all’Università degli studi di Milano.

Il suo debutto sul piccolo schermo arriva nel 2009, quando ad appena 19 anni partecipa a Quelli che il calco e… come schedina. Lo fa per due anni con in mezzo una partecipazione da guest star a L’Isola dei Famosi 7 all’epoca trasmesso dalla Rai.

L’anno della svolta è il 2012 quando partecipa da concorrente al reality show, Veline, che le permette di raggiungere proprio il bancone di Striscia la Notizia. Nel programma di Canale 5 farà la Velina nella stagione 2012/13 e l’inviata in quella 2014/15.

E cosa è successo dopo il tg satirico?

La storia è molto diversa da quella di Dora Moroni, ma altrettanto interessante.

Il post Striscia

Dopo Striscia la Notizia per Alessia Reato inizia un nuovo percorso. Inizia con Blue Beach Paradise Story su Rete 4 nel 2014 il suo ruolo da conduttrice. Si ripete l’anno successivo guidando su Canale 5 Paperissima Sprint e su La7 Il boss dei comici.

Nel 2016 per la Reato è il momento di un ritorno al passato, partecipa infatti da concorrente a L’Isola dei Famosi. Nello stesso anno la vediamo prima a TuttiGiorni’s Got Talent su TV8 e a Futbol su La7. Da quel momento non la vedremo più in tv.

Tra il 2017 e il 2018 Alessia prova il percorso in radio su Radio Zeta conducendo il programma AperiZeta.

Arriva poi per lei il momento di provare la carriera come attrice. In realtà si era lanciata già in passato su questo palcoscenico recitando nella serie tv Crimini nel 2010.

Tra il 2020 e il 2023 recita in altri tre prodotti. I primi sono i cortometraggi Ninì di Tullio Imperatore e Sara is dead di Sonal Shah. Al cinema ha debuttato quest’anno con Suspicious Lea di Nancy Bellany.

Oggi le uniche cose le sappiamo tramite Instagram, dove nella bio leggiamo: “Attore/Attrice. I am an Orca. Made in southern Italia with extra virgin olive oil”.