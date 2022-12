Un cult, un evergreen, una tradizione. Un film realizzato quasi 40 anni fa, divenuto ormai come un sinonimo delle feste di dicembre, tra i film di Natale più belli di sempre. Si tratta di “Una poltrona per due”, pellicola del 1983. Talmente evocativa del Natale, che dal 1997 – per 25 anni di fila – su Italia 1 trova collocazione continuativa nel palinsesto in prima serata. E lo sarà anche quest’anno, naturalmente.

Ecco perché “Una poltrona per due” piace così tanto

Perché dal 1997 “Una poltrona per due” va in onda alla Vigilia di Natale? – Foto Pinterest

Il film è diretto da John Landis (regista, tra i tanti, di Blues Brothers e Animal House). E vede un cast di altissimo livello con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e la bella Jamie Lee Curtis. “Una poltrona per due” è una commedia e in qualche modo rievoca in chiave moderna la storia de “Il principe e il povero”.

Senza spoilerare troppo per chi non lo ha ancora visto, si può dire che alcune scene sono assolutamente memorabili, tra queste è presente anche un passaggio in cui viene raccontata una barzelletta (non particolarmente divertente, ma è immortale come la freddura del pomodoro concentrato di Pulp Fiction raccontata da Uma Thurman…). In realtà, questo film inizialmente non era stato pensato per diventare un “must” dei giorni natalizi, tanto che la prima nelle sale americane ci fu nel giugno del 1983.Verrà definito poi la miglior pellicola su Wall Street mai realizzata.

Tuttavia, l’ambientazione della storia, le atmosfere e anche gli abiti indossata dai protagonisti, l’hanno reso la commedia perfetta per il 24 sera. E per questo da 25 anni è presente sul palinsesto della tv pubblica. Ma, in realtà, il “cult natalizio” nasce tra la fine degli anni 80 e inizi 90. Quando nei lunghi pomeriggi di fritti e preparazioni complesse dei cenoni, il sottofondo della tv era proprio quella di “Una poltrona per due”. E buon Natale a tutti.