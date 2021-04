Se pensate che Cinquanta sfumature di grigio sia il film più erotico e spinto di tutti i tempi, state sbagliando di grosso. Infatti, nello sconfinato mondo cinematografico lì fuori ci sono molti altri film hot e bollenti cui vale la pena di dare un’occhiata.

Proprio per questo oggi vogliamo proporvi una lista di quelli che riteniamo essere i film più erotici e bollenti di sempre, che potrete guardare in dolce compagnia, per dare un tocco più vivace alla serata.

I film hot che non potete assolutamente perdere

Ecco allora la lista completa dei film ad alto contenuto erotico e super intensi, che non potete proprio perdere.

All’ultimo respiro (Breathless)

All’ultimo respiro (Breathless) è un film famoso in particolare per la scena di nudo integrale di Richard Gere.

Jesse Lujack (Richard Gere) è un ladro di macchine che vive a Las Vegas, infatuato di rock, di sesso e di fumetti. Monica Poiccard invece (Valérie Kaprisky) è una studentessa d’architettura alla ricerca di un posto di lavoro.

I due, dopo essersi conosciuti in una vacanza a Las Vegas, si innamorano follemente. Tuttavia, la situazione precipita quando Jesse viene inseguito dalla polizia per aver ucciso un agente federale che lo stava braccando per eccesso di velocità.

Shame

Shame è un film che ruota attorno alla vita, apparentemente perfetta, di un uomo, Brandon, che cela però un oscuro segreto.

Brandon infatti è un uomo completamente paralizzato dalla sua tossicodipendenza. Nel film seguiamo Brandon si trova ad affrontare le numerose pulsioni sessuali della sua vita, che comprendiamo essere di totale e completo asservimento al sesso.

Le scene di sesso sono così intense che il film ha ricevuto una classificazione NC-17 (solo adulti) negli Stati Uniti.

Ultimo tango a Parigi

Sicuramente lo conoscerete, nel 1972 ha rubato il cuore a un’intera generazione e quindi non può non rientrare nella nostra lista dei film più hot di sempre.

Ultimo tango a Parigi racconta la storia di un cinquantenne americano e di una donna parigina che hanno una storia d’amore clandestina. Si tratta di un grande classico che non potete assolutamente perdere.

Eyes Wide Shut

Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick tratta della storia tra Bill e Alice, un marito e una moglie che avranno a che fare con il problema dell’infedeltà per tutta la durata del film.

Bill, dopo aver appreso che sua moglie una volta aveva fantasticato di lasciare lui e la figlia per un ufficiale di marina a Cape Cod, prende parte a una notte di passione mascherata che si rivela più pericolosa di quanto avesse mai potuto immaginare.

Lolita

Tratto dal libro più celebre di Vladimir Nabokov, Lolita è il remake di un film che nel 1962 fece grande scalpore.

Lolita racconta la storia del professor Humbert, che si lascia sedurre dalla giovanissima Lolita.

Basic Instinct

Basic Instinct è un film famoso per aver ottenuto al botteghino uno dei più alti incassi di tutti gli anni novanta. Questo neo-noir racconta la storia della femme fatale bisessuale Catherine Tramell (Sharon Stone).

Quando l’ex star del rock Johnny Boz viene trovato morto, i sospetti cadono tutti su Catherine. A questo punto l’investigatore della omicidi Nick Curran (Michael Douglas) inizia una relazione con la donna e, contemporaneamente, cerca di mantenere una parvenza di ordine nel caso che diventa mano a mano sempre più complicato.

È divenuto ormai super celebre (oltre che icona delle scene sexy più popolari nel film moderno) il momento in cui Sharon Stone in cui apre le gambe mentre viene interrogata.

Secretary

Lee Holloway, di ritorno da una clinica psichiatrica, trova lavoro come segretaria per un famoso avvocato, E. Edward Gray. Dopo un periodo iniziale in cui Gray sembra essere più che altro infastidito dalla donna, i due iniziamo una relazione sessualmente sadica.

A Dangerous Method

Nella lista dei film più hot di sempre non potevamo non citare A Dangerous Method. Il film è ambientato durante la prima guerra mondiale e segue i rapporti turbolenti tra lo psichiatra Carl Gustav Jung, il suo mentore Sigmund Freud e Sabina Spielrein, una psicoanalista bella e tormentata che si frappone tra loro.