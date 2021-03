Lo sapevate che indossando un paio di calzini aumentano le tue possibilità di avere un orgasmo? E che il 10% dei sogni include scene di sesso? Oggi, vi sveliamo alcune curiosità sul sesso, che probabilmente non conoscete e che forse non avreste nemmeno voluto sapere. Siete pronte?

Quasi il 10% dei sogni include il sesso

I sogni che riguardano il sesso non sono solo il territorio di adolescenti e giovani alle prime armi. In effetti, quasi un sogno su dieci contiene contenuti sessuali: e questo vale sia per gli uomini che per le donne. Lo sostiene uno studio pubblicato dall’American Academy of Sleep Medicine, con alcune differenze di genere. Le donne avrebbero maggiori probabilità di fare sogni sessuali su politici, celebrità o sui loro ex, mentre gli uomini sarebbero più propensi a sognare di fare sesso con più partner contemporaneamente.

Anche le donne hanno erezioni

Ebbene sì, anche le donne hanno erezioni. Sebbene siano più esigue e meno evidenti della controparte maschile, sono altrettanto importanti. Il clitoride è infatti costituito dallo stesso tessuto erettile spugnoso del pene, che si espande e si gonfia di sangue quando viene eccitato.

Il 3% delle persone non ha affatto fantasie sessuali

Anche se la maggior parte delle persone non ne parla, il 97% delle persone non ha alcun tipo di fantasia sessuale. Lo afferma Justin Lehmiller, ricercatore presso il Kinsey Institute e autore di uno studio sulle fantasie sessuali. Se la stragrande maggioranza delle persone afferma di fantasticare sul sesso più volte in una settima, ci sono persone che non nutrono alcuna fantasia sessuale.

Vuoi un orgasmo? Lascia i calzini

Dimenticate la lingerie, se volete aumentate le vostre possibilità di avere un orgasmo, e tenete i calzini durante il sesso. Lo sostiene una ricerca condotta dall’Università di Groningen. Nessuno è sicuro del perché funzioni, ma una teoria è che per raggiungere l’orgasmo, si debba essere completamente rilassati e senza ansia, dunque i piedi freddi rischiano di interferire con la capacità di lasciarsi andare completamente e farsi travolgere dal desiderio.

Le dimensioni contano!

Quando si tratta di piacere, la circonferenza del pene è più importante della lunghezza. A molti uomini piace confrontare la lunghezza del loro pene, ma le uniche persone che si preoccupano veramente di quel numero sono altri uomini. La vagina è principalmente ricoperta da meccanocettori elastici, il che significa che la circonferenza è un aspetto più importante della lunghezza per la maggior parte delle donne.

Orgasmo senza eiaculazione?

Ebbene sì, gli uomini possono avere un orgasmo senza eiaculare. L’orgasmo e l’eiaculazione sono due risposte fisiologiche distinte negli uomini. Mentre l’eiaculazione generalmente coincide con un orgasmo, i due in realtà si verificano in rapida successione: ovvero l’orgasmo arriva leggermente prima dell’eiaculazione e si assottiglia durante l’eiaculazione. Gli uomini possono imparare a distinguere le due risposte e avere orgasmi senza eiaculare.