Film che tolgono il sonno, 7 storie di true crime che lasciano senza fiato

Questi 7 film di true crime saranno in grado di spaventare anche le persone più coraggiose e intraprendenti.

Le storie di true crime stanno appassionando sempre più persone. Grazie a Youtube e a documentari mirati, la fetta di pubblico che segue queste vicende è diventata davvero ampia. Non tutti gli esperti di psicologia concordano sulle cause alla base del fenomeno. C’è chi ritiene che vadano cercate nei traumi irrisolti e chi al contrario, è convinto che si tratti solo di un modo per sperimentare emozioni forti in piena sicurezza.

È innegabile che, negli ultimi anni, anche i film tratti da crimini reali sono aumentati a dismisura. La maggior parte di essi cerca di ripercorrere le tragiche gesta compiute dai serial killer più temibili della storia. In realtà, però, ce ne sono di tutti i tipi.

7 film imperdibili per chi ama le storie di true crime: da Ted Bundy a Charles Manson

Guardare un film che racconta una storia di true crime può essere davvero spaventoso. Ce ne sono alcuni che, per le tematiche trattate e per l’ottima interpretazione degli attori, hanno lasciato un segno indelebile. Si tratta di pellicole non adatte a persone che, generalmente, preferiscono film d’avventura, d’azione o commedie romantiche. In caso contrario, si rischierà di andare incontro a una fastidiosa insonnia.

Chi desidera davvero intraprendere questo viaggio all’interno degli orrori della mente umana non può assolutamente rinunciare a questi 7 film:

La vera storia di Jack lo squartatore: si tratta di un film in costume ambientato a Londra, nell’Ottocento Ted Bundy: confessioni di un serial killer: un viaggio per esplorare gli angoli più oscuri di uno degli assassini più temuti di tutti i tempi. Il protagonista è un agente Wood che decide di parlare faccia a faccia con “il mostro” Zodiac: racconta una delle cacce all’uomo più eclatante di San Francisco Il silenzio degli innocenti: non si tratta di una storia vera, ma gli aspetti principali sono tratti dalle azioni di Ed Gein Dahmer – Il cannibale di Milwaukee: questo serial killer ha ucciso senza sosta sfuggendo, più volte, all’attenzione della polizia C’era una volta a Hollywood: un film semi-realistico su Charles Manson Il cacciatore di donne: il protagonista è Robert Hansen, un assassino che uccise 14 donne nel giro di dodici anni. È ambientato in Alaska

Queste pellicole possono essere recuperate sui maggiori siti di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e Now. Bisognerà solo accertarsi che il film scelto sia presente all’interno del catalogo della piattaforma che si vuole utilizzare.