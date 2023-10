Filippo Carrante, chi è il fidanzato di Jolanda Renga: età, lavoro e tutto quello che c’è da sapere

Durante l’ultima intervista a Verissimo, la figlia di Ambra Angiolini ha rivelato alcuni dettagli sul suo attuale fidanzato.

A differenza dei genitori Jolanda Renga è sempre riuscita a mantenere un basso profilo, soprattutto sulla sua vita privata. Ma durante l’intervista rilasciata a Verissimo ha deciso di aprirsi parlando anche del suo fidanzato, Filippo Carrante.

La diciannovenne è la primogenita di Ambra Angiolini e Francesco Renga, i quali hanno avuto un altro figlio, Leonardo, nato nel 2006 e quindi due anni più piccolo. La decennale storia tra i due noti volti dello spettacolo, cominciata nel 2005, ha catturato l’attenzione di milioni di italiani. Nel 2015 però la celebre coppia ha deciso di lasciarsi anche se è rimasta in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei figli.

Nonostante in questi anni tutti gli occhi fossero puntati sul cantante e la giudice di X Factor, Jolanda ha avuto la possibilità di trascorrere una vita tranquilla, lontana dai riflettori. Ma anche lei ha avuto la possibilità di raccontarsi e lo ha fatto quando è stata ospite di Silvia Toffanin.

Il fidanzato di Jolanda Renga

Dopo averlo presentato ufficialmente sui social, la giovane Renga ha approfittato della chiacchierata con la compagna di Pier Silvio Berlusconi per introdurre il suo Filippo al pubblico. Lei sembra essere innamorata persa di quest’ultimo, come mostrato anche dai numerosi scatti condivisi sul suo account Instagram, dove più di 180 mila followers. Un bel numero se si pensa che al momento Jolanda non fa parte del mondo dello spettacolo, anche se recentemente si è data alla narrativa, pubblicando il suo primo libro intitolato Qualcosa nel modo in cui sbadiglia.

Nonostante non abbia parlato nei dettagli della sua relazione, si presume che i due si siano incontrati negli ultimi mesi del 2022 considerato il fatto che durante la sua intervista di Verissimo, avvenuta nel gennaio scorso, la diciannovenne aveva dichiarato che la coppia stava insieme da poco tempo. Queste le sue parole: “È arrivato da pochissimo, come tutte le cose belle. Quando non lo cercavo è arrivato. Per me è perfetto, una delle persone migliori che conosco…”.

Non si conoscono ancora molte informazioni sulla dolce metà di Renga. Il fortunato ha ventiquattro anni è laureato e non fa parte del mondo dello spettacolo. E’ stato però presentato ad Ambra e a Francesco, ricevendo una totale approvazione. Chissà dunque come proseguirà la loro bellissima storia d’amore? Non ci resta dunque che augurare il meglio alla giovane e innamoratissima coppia.