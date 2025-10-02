Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, l’indizio social che ha svelato la rottura: ecco cosa è successo

Flippo Bisciglia e Pamela Camassa, la fine del loro amore desta scalpore. Quali sono i motivi.

Si sta parlando molto della rottura tra Filippo Bisciglia Pamela Camassa. I due, dopo 17 anni d’amore, hanno annunciato di essersi lasciati giusto qualche giorno fa. Si erano messi insieme nel 2007, agli albori in pratica delle rispettive carriere o comunque quando la celebrità li aveva investiti relativamente da poco. E questa notizia riguardo alla loro separazione ha rappresentato il classico fulmine a ciel sereno, che ha sorpreso ed intristito le rispettive fanbase.

Sono stati gli stessi Filippo Bisciglia e Pamela Camassa a rilasciare dei messaggi sui rispettivi profili Instagram, nei quali hanno confermato la avvenuta rottura, ufficializzata il 29 settembre scorso. Tutti e due hanno usato parole alquanto simili, parlando di una decisione che era maturata da tempo nell’ambito della loro sfera privata. Ma che solo adesso hanno deciso di diffondere. Entrambi confermano che il loro viaggio insieme, molto intenso, è giunto al termine, ma che si vorranno ancora tanto bene.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, l’ultimo post insieme è del 2024

La ormai ex coppia si conobbe tanto tempo fa. Era il 2007 quando Filippo Bisciglia partecipò al Grande Fratello, poi conobbe Pamela Camassa e da allora iniziò un lungo fidanzamento. I due non si sono mai sposati né hanno mai avuto figli. A questo proposito, nel corso del 2024 Bisciglia disse che lui e Pamela avevano in pratica con il temporeggiare troppo. E così si è giunti ad un momento nella vita in cui, almeno lui, si sente troppo anziano per fare il papà, pur mantenendo una indole molto giovanile.

Sebbene nessuno dei due abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali, alcuni dettagli hanno lasciato poco spazio ai dubbi. Filippo è apparso in pubblico sempre più spesso da solo, e Pamela ha smesso da tempo di condividere immagini insieme a lui. L’ultima volta che lei lo ha fatto risale al 24 luglio dell’anno scorso, con uno scatto di entrambi sorridenti a conclusione della edizione di “Temptation Island”, di cui lui è da anni il presentatore in loco.

A far crescere i sospetti, anche la totale assenza della Camassa nei momenti recenti legati al lavoro di Bisciglia, in particolare attorno alla nuova edizione del “Grande Fratello”, dove lui è comparso come ospite. È da molto tempo che Filippo Bisciglia e Pamela Camassa non si facevano più vedere insieme, ed alla fine è giunto questo loro aggiornamento comunque inaspettato relativo alla loro rottura sentimentale.

I possibili motivi della rottura

Sui social, la rottura ha generato un’ondata di reazioni. In molti si sono detti dispiaciuti per la fine di una storia che sembrava destinata a durare per sempre. La coppia era spesso presa a modello per la solidità e la discrezione con cui aveva vissuto il proprio rapporto, lontano dai riflettori e dalle dinamiche tossiche del mondo dello showbiz.

Per ora non è chiaro se ci sia margine per un riavvicinamento, anche se i segnali sembrano suggerire il contrario. Sicuramente è ancora molto presto prima di potere parlare di un ritorno di fiamma. Pamela Camassa, negli ultimi mesi, si è concentrata su nuovi progetti professionali e sulla propria immagine individuale.

Mentre Filippo Bisciglia ha mantenuto il profilo basso, anche se è parso visibilmente provato da questo cambiamento. Ma c’è chi ricorda come lui si fosse commosso a “Temptation Island” quando uno dei partecipanti espresse il proprio desiderio di diventare padre. Una cosa che a lui non è ancora toccata. Forse quindi uno dei possibili motivi del fatto che si sia lasciato con la sua storica fidanzata potrebbe essere questo.