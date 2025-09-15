Stasera in tv anticipazioni Tempation Island, shock per Filippo Bisciglia | Colpi di scena per Imma Tataranni

La settimana ricomincia anche per la programmazione in TV e per questa sera le anticipazioni sono davvero succulente comprendendo Temptation Island e Imma Tataranni

Con l’arrivo del mese di settembre moltissimi programmi televisivi sono tornati nuovamente in onda e tanti altri si stanno preparando per salutare il pubblico.

Un esempio pratico e lampante per capire quanto stiamo dicendo non a caso è rappresentato da Imma Tataranni che, dopo il successo arrivato durante la stagione invernale, sta riscuotendo un grandissimo successo nella versione bis dell’estate.

In questo frangente, però, i riflettori sono concentrati proprio su Filippo Bisciglia pronto per la nuova messa in onda della puntata speciale di Temptation Island nella versione “E poi… e poi…”.

Stasera in TV anticipazioni: in arrivo grandi colpi di scena a Temptation Island e Imma Tataranni

Stasera in TV se ne vedranno delle belle, Imma Tataranni sta per tornare in onda su Rai 1 con una nuova puntata alle 21:30. Si tratta dell’ultima puntata della terza stagione andata in onda già alcuni mesi fa, ma vedremo comunque la nostra protagonista impegnata in varie vicende lavorative e nel tentativo di mantenere unita la sua famiglia nonostante le varie crisi.

In questo frangente, poi, atteso anche Boss in incognito su Rai 2, L’autodifesa di Caino su Rai 3, Quarta Repubblica su Rete 4 e The Foreigner su Italia 1. A ogni modo, però, protagonista della scena sarà proprio Temptation Island nella versione documentario del reality, perché ci saranno grandissimi colpi di scena.

Temptation Island anticipazioni: Filippo Bisciglia separa una coppia

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, l’attenzione è concentrata proprio su Temptation Island così da scoprire come sono cambiate le vite e le relazioni degli ex protagonisti. Durante la puntata, infatti, il pubblico assisterà ai racconti di Maria Concetta e Angelo, Denise e Marco, Lucia e Rosario, Sarah e Valerio ma anche Simone e Sonia B.

In particolar modo, l’attenzione sarà concentrata su quest’ultima coppia per varie motivazioni. Ricordiamo, infatti, che Simone e Sonia hanno deciso di dare una seconda opportunità alla loro relazione non appena hanno scoperto di essere in dolce attesa di un figlio.

Peccato però che i rumor del gossip nel corso delle ultime settimane abbiano già fatto riferimento a vite separate per la coppia che, nonostante tutto, punta a crescere in armonia il proprio figlio. Non resta, dunque, che attendere la messa in onda della puntata per capire se davvero i due abbiano deciso di lasciarsi o se i rumor del gossip sono solo notizie che non trovano riscontro nella realtà.