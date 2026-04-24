Un risveglio con i fiocchi, altro che cornetto del bar prepara questa torta al limone wow

Dimentica il solito cornetto del bar: con questa torta al limone morbida e profumatissima, la colazione diventa un momento speciale e irresistibile. Se cerchi un’idea per iniziare la giornata con gusto, la torta al limone soffice fatta in casa è la scelta perfetta. Il suo profumo agrumato, la consistenza leggera e il sapore delicato la rendono ideale per tutta la famiglia. Prepararla è semplice e regala una soddisfazione unica, trasformando una colazione qualunque in un vero momento di piacere. Questa ricetta della torta al limone morbida è pensata proprio per chi vuole qualcosa di diverso dal classico cornetto: un dolce genuino, senza complicazioni, ma dal risultato sorprendente. Scoprirai passo dopo passo come ottenere una torta alta, soffice e profumata, perfetta …

Dimentica il solito cornetto del bar: con questa torta al limone morbida e profumatissima, la colazione diventa un momento speciale e irresistibile.

Se cerchi un’idea per iniziare la giornata con gusto, la torta al limone soffice fatta in casa è la scelta perfetta. Il suo profumo agrumato, la consistenza leggera e il sapore delicato la rendono ideale per tutta la famiglia. Prepararla è semplice e regala una soddisfazione unica, trasformando una colazione qualunque in un vero momento di piacere.

Questa ricetta della torta al limone morbida è pensata proprio per chi vuole qualcosa di diverso dal classico cornetto: un dolce genuino, senza complicazioni, ma dal risultato sorprendente. Scoprirai passo dopo passo come ottenere una torta alta, soffice e profumata, perfetta da gustare appena svegli o durante una pausa golosa.

Ingredienti della ricetta

3 uova

180 g di zucchero

100 ml di olio di semi

120 ml di succo di limone

Scorza grattugiata di 2 limoni

250 g di farina 00

1 bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Zucchero a velo q.b. per decorare

Procedimento passo passo della ricetta

Rompi le uova in una ciotola capiente e aggiungi lo zucchero, quindi monta il composto fino a ottenere una consistenza chiara e spumosa.

Versa a filo l’olio di semi continuando a mescolare, così da incorporarlo perfettamente all’impasto.

Aggiungi il succo di limone filtrato e la scorza grattugiata, elementi fondamentali per dare alla torta il suo aroma fresco e intenso.

Setaccia la farina insieme al lievito e uniscili poco alla volta al composto, mescolando delicatamente per evitare grumi.

Aggiungi un pizzico di sale per esaltare tutti i sapori e amalgama bene fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Versa il composto in una tortiera precedentemente imburrata e infarinata.

Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti, facendo la prova stecchino per verificare la cottura.

Una volta pronta, sforna la torta e lasciala raffreddare completamente.

Spolvera con zucchero a velo prima di servirla per un tocco finale semplice ma elegante.

Questa torta al limone wow per la colazione è davvero la svolta per iniziare la giornata con energia e buonumore. Morbida, profumata e incredibilmente facile da preparare, supera di gran lunga il classico cornetto del bar sia per gusto che per genuinità. Ogni fetta racchiude tutto il profumo del limone e una consistenza soffice che si scioglie in bocca. Perfetta da accompagnare con tè o caffè, è anche ideale da preparare in anticipo e gustare per più giorni, mantenendo tutta la sua fragranza. Una ricetta che conquista al primo assaggio e che diventerà sicuramente un appuntamento fisso nella tua cucina.