Filetti di merluzzo arrosto: la mia scelta salutare ma saporita

di

Scopri come preparare i filetti di merluzzo arrosto: leggeri, saporiti e con una crosticina dorata irresistibile. La mia ricetta preferita, salutare ma piena di gusto, pronta in meno di mezz’ora!

Filetti di merluzzo arrosto pourfemme.it

Do una svolta pazzesca ai soliti filetti di merluzzo surgelati! Da quando li faccio arrosto, sono così saporiti che questa è diventata la mia ricetta salutare preferita!

Dì la verità, quante volte ti è capitato di aprire il freezer, guardare quei filetti di merluzzo con tristezza e pensare che l’unica soluzioni per mangiare sano e leggero fosse farli bolliti? Beh, io ci sono passata, ed è perfetto che un giorno, ho deciso di provarli al forno in una versione arrosto pazzesca. Credimi, da quel momento è cambiato tutto, già il profumo è tutta un’altra cosa, non ti dico poi la crosticina dorata che si forma sopra! Ti garantisco che per me il merluzzo surgelato non è più triste e insapore, preparato così infatti, fa venire voglia di gustarli ancora prima che siano pronti.

Filetti di merluzzo arrosto pourfemme.it
Filetti di merluzzo arrosto pourfemme.it

La cosa più bella? È un piatto leggero e sano, ma non ha niente da invidiare alle ricette più gustose e caloriche. Pochi ingredienti, una manciata di minuti e il merluzzo si trasforma in un secondo pieno di gusto, perfetto per una cena in famiglia o per quando vuoi sentirti soddisfatta, senza rinunciare al sapore. Il segreto è tutto nella cottura in forno ad alta temperatura, ma anche alle erbe aromatiche profumate e un po’ di olio. Ottieni così un risultato piacevole che ti farà dire addio alla tristezza del bollito, mantenendo però la stessa leggerezza.

Filetti di merluzzo arrosto: leggero come bollito ma 10 volte più gustoso!

E quindi ora basta parlare, perché questo è uno di quei piatti che devi assolutamente provare per capire di cosa sto parlando. Ti garantisco che appena assaggi questi filetti di merluzzo arrosto, dirai addio non alla dieta e alla leggerezza, ma alla tristezza di un triste bollito. Quindi, allaccia il grembiule, accendi il forno e preparati a dare una svolta pazzesca ai tuoi filetti di merluzzo. Fidati, ti conquisteranno. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 20-30 minuti circa in forno preriscaldato ventilato a 200 gradi

Ingredienti per i Filetti di merluzzo arrosto

Per 4 persone

  • 1 kg di filetti di merluzzo surgelati
  • 1 limone
  • Olio extravergine d’oliva q.b.
  • Sale q.b.
  • Pepe q.b.
  • Erbe aromatiche a scelta q.b.

Come si preparano i Filetti di merluzzo arrosto

  1. Inizia tirando fuori i filetti di merluzzo dal freezer e lasciali scongelare completamente. Asciugali poi bene, così in forno si formerà quella crosticina croccante e saporita che li rende irresistibili.
  2. Nel frattempo, prepara una teglia rivestita con carta forno e versaci giusto un goccio di olio extravergine d’oliva. Sistema sopra i filetti, distanziandoli leggermente l’uno dall’altro e condisci con sale, pepe e le tue erbe aromatiche preferite. Io ad esempio adoro mischiare rosmarino e timo, ma puoi usare anche origano o prezzemolo fresco tritato se preferisci.
  3. Spremi un po’ di succo di limone sui filetti, poi aggiungi qualche fettina sottile sopra per dare un profumo ancora più fresco e invitante e giusto un altro goccino di olio sopra. Metti poi in forno caldo a 200 gradi e vedrai che già dopo 10 minuti il calore del forno farà evaporare l’acqua in eccesso e crea quella superficie dorata, leggermente croccante ai bordi.
  4. Gira quindi i filetti delicatamente a metà cottura per farli colorire da entrambi i lati e lascia che finiscano di cuocere fino a quando diventano dorati e profumatissimi.
  5. In tutto ci vorranno 20-30 minuti, ma il risultato ti farà dimenticare completamente i soliti filetti bolliti o in padella. Quando li sforni, vedrai che bel colore hanno preso! Vedrai che saranno dorati, leggeri e con quell’aroma di erbe e limone che fa subito venire l’acquolina in bocca.
  6. Portali in tavola ancora caldi, magari con un contorno di verdure al vapore o una semplice insalata croccante e credimi, sono così buoni che li finisci in un attimo.

Da quando preparo i filetti di merluzzo arrosto, non riesco più a farli in altro modo. Sono semplici, leggeri e pieni di sapore, con quella crosticina dorata che li rende davvero irresistibili, sono certa che anche a casa tua diventeranno un grande classico. E se ti piacciono i secondi leggeri ma saporiti, prova anche le mie polpette di lenticchie: speciali sane, senza carne né uova, ma con un gusto che conquista al primo morso. Buon appetito!

