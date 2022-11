Giornata del gatto nero: 5 curiosità che non sapevi sul tuo amico

Sai che oggi è la giornata del gatto nero? Vogliamo parlarti di 5 curiosità (tra le tante che potremmo raccontarti) che non conoscevi sull’amico a quattro zampe più discusso al mondo, protagonista di superstizioni che, nei decenni, continuano a dire che sì, porta sfortuna. Niente di più falso: ecco perché questi mici così sinuosi e affascinanti sono irresistibili compagni di mille avventure!

Il gatto nero? 5 cose che non ti aspetti sul micio più discusso della storia

Foto Shutterstock | Guillermo del Olmo – Gatto nero per strada

Nero, portatore di oscuri malefici e da evitare come la peste: è l’identikit del gatto più odiato della storia, il micio capace di portare sfortuna come pochi se solo lo si incontra per strada. Ma è davvero così? Certo che no! E quale migliore occasione di una giornata nazionale interamente dedicata a questo splendido felino?

Il 17 novembre festeggiamo il gatto nero (fidati, ce n’era bisogno visti i tanti falsi miti) e lo facciamo con alcune curiosità che non sapevi, chicche che ti sei persa nei meandri di credenze e dicerie che trovano ancora posto nel mondo delle superstizioni. È il momento giusto per ricordarti che questi deliziosi gattini sono adorabili e non hanno nulla a che fare con il mondo occulto delle streghe, basta pensare che…

Il gatto nero porta fortuna nel resto del mondo…

Il gatto nero è visto come portatore di calamità e disfatte personali soltanto in alcune parti del mondo, come l’Italia. Una credenza senza alcun fondamento che, invece, altrove non esiste. Nel Regno Unito e in Asia pensano esattamente l’opposto e lo ritengono simbolo della buona sorte.

Sanno essere super affettuosi

Foto Shutterstock | ThirtyPlus – Ragazza e gatto nero

Prova ad accogliere un gatto nero in casa, magari adottandolo, e scoprirai (forse inaspettatamente) che sa essere un molto affettuoso! Se sei abituata a mici diffidenti e sempre in disparte, forse è il caso di prenderne uno con te.

In Giappone una scultura tutta per lui

Foto Shutterstock | Alena Ozerova – Gatto nero sul divano

Sapevi che in Giappone il gatto nero è così amato che a lui è dedicata una particolare forma di sculture, le Maneki neko? Sono opere che, come il mitico gatto che l’Occidente tanto odia, sono considerate portatrici di fortuna, buona salute e amore…

Il gatto nero di Edgar Allan Poe era una gatta e…

Foto Shutterstock | Alena Ozerova – Gatto nero e occhiali

Il celebre Edgar Allan Poe lo amava così tanto da dedicargli uno dei suoi racconti, Il gatto nero, appunto. Secondo quanto emerso sulla sua storia, lo scrittore aveva una gatta nera di nome Cattarina, chiamata “Kate”, e pare non buttasse giù mezza parola senza averla prima posizionata (letteralmente) sulle sue spalle…

John Lennon e il gatto nero…

Pochi sanno che John Lennon era un amante dei gatti e ne aveva uno nero a cui aveva poi aggiunto la compagnia di un micio completamente bianco. Una passione che avrebbe coltivato sin dall’infanzia…