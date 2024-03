Festa della donna 2024, gli eventi più importanti da non perdere

Cosa fare l’8 marzo? Ecco alcuni degli eventi più importanti d’Italia, da Milano a Bari! Partecipa alle varie iniziative.

L’8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, son tante le manifestazioni e gli eventi che prendono vita in questa giorno così importante. Se non sai cosa fare per festeggiare con le amiche l’8 marzo, puoi sempre prendere in considerazione l’idea di partecipare a uno degli eventi organizzati nella tua città.

Da Roma a Bari c’è davvero l’imbarazzo della scelta, ovunque ti troverai in data 8 marzo avrai la possibilità di celebrare la festa delle donne partecipando alle varie iniziative proposte in tutta Italia.

L’intera nazione festeggerà le donne con tantissime iniziative per andare alla scoperta della storia dell’8 marzo o per affrontare tematiche più importanti che riguardano il mondo femminile.

8 marzo, eventi importanti da non perdere

Impossibile perdere gli eventi a Roma, durante la Giornata Internazionale della Donna l’Assessorato alla Cultura organizza delle attività a tema sia nei musei che lungo le strade di Roma. Ai vari itinerari, visite e percorsi potrai partecipare fino a sabato 9 marzo, non dovrai fare altro che informarti sul sito della Capitale.

In occasione dell’8 marzo, a Firenze sarà possibile visitare con accesso del tutto gratuito le Gallerie degli Uffizi, il Giardino di Boboli, la Galleria dell’Accademia e Palazzo Pitti. In Piazza Duomo inoltre si svolgerà l’evento Insieme per cambiare musica con La Toscana delle donne. Un concerto del tutto gratuito.

Verona vanta un ricchissimo calendario di oltre 70 eventi, non saranno tutti concentrati nella giornata dell’8 marzo, ma sarà possibile prendere parte alle varie iniziative fino al 5 maggio. Uno degli eventi più belli e imperdibili di oggi è il Walk the Talk, Talent on Tour. Trovi tutte le informazioni sul sito del comune di Verona.

Anche a Napoli la storia e la cultura saranno protagonisti della giornata dedicata alle donne, in Via Toledo alle Gallerie d’Italia sarà possibile partecipare ad una narrazione che affronta la storia dell’emancipazione della donna attraverso i secoli.

Per andare alla scoperta di tutte quelle donne che hanno fatto la storia, Bari organizza un percorso itinerante a dir poco sorprendente. Intitolato Il viaggio rosa, alla fine dell’evento sarà possibile fare una piccola degustazione culinaria.

Se vuoi stupire una tua amica, tua sorella o la mamma, non perdere l’occasione per preparare un biglietto fai da te per la festa della donna da abbinare ad un piccolo pensierino!