Festa del papà: storia e origini

La festa del papà è una ricorrenza che si festeggia in tutto il mondo, ma il giorno a essa dedicato e le motivazioni che hanno portato alla sua creazione variano da un luogo all’altro.

Solo nei Paesi di tradizione cattolica come l’Italia la festa dei papà cade il 19 marzo, ossia nel giorno dedicato a San Giuseppe, mentre in altri si festeggia in giorni e mesi differenti.

Indipendentemente dalla data e dalle caratteristiche che assume, figli e consorti si mettono alla ricerca, nei giorni immediatamente precedenti, di originali idee regalo per la festa del papà, il più possibile uniche e personalizzabili, così da rendere davvero indimenticabile questo giorno speciale.

Festa del papà: le origini nella tradizione cattolica

Le origini cattoliche della festa dei papà sono da ricercarsi nella figura di San Giuseppe, protettore di poveri, orfani e falegnami, nonché immagine perfetta del buon padre di famiglia.

Il santo veniva onorato già durante il Medioevo e il giorno a lui dedicato venne scelto in concomitanza con quello che si riteneva essere il giorno della sua morte, ossia appunto il 19 marzo.

L’inserimento della festa nel calendario romano risale al 1479, per opera di papa Sisto IV, mentre nel 1871 divenne il protettore dei padri di famiglia, aprendo così la strada alla festa del papà.

La storia della festa del papà

Se questa è l’origine cattolica, la storia della festa del papà nella sua accezione civile e sociale cambia un po’ da Paese a Paese ed è strettamente correlata alla festa della mamma, tanto che la prima festa propriamente detta che ci è nota aveva avuto luogo agli inizi del 1900.

Secondo la tradizione, in America fu l’impegno di una donna di nome Sonora Smart Dodd che permise la nascita della festa. La signora era figlia di un uomo che, rimasto vedovo, crebbe da solo i sei figli e fu proprio a questa sua dedizione che la figlia volle dedicare la festa dei padri.

Il giorno scelto non corrispondeva a quello della tradizione cattolica, ma era il 19 giugno, giorno di nascita del padre della Smart Dodd.

Nel 1966 il presidente Lyndon Johnson fece diventare la festa del papà una festa nazionale e ne spostò la data alla terza domenica di giugno. Questa data è seguita da molti altri Paesi, tra cui Grecia, Irlanda, Ungheria, Cina e Tunisia.

Come si festeggia la festa del papà

I festeggiamenti della festa del papà variano in base al luogo e alle tradizioni locali.

Se in Italia i papà vengono festeggiati con regali speciali ed è tradizione preparare proprio in questo giorno le zeppole di San Giuseppe e altri dolci tipici locali, in Germania, Paese in cui la festa cade nel giorno dell’Ascensione e prende il nome di Herrentag, i padri girano per le strade con carretti pieni di bevande e cibi tipici.

Insomma, tra cibi, regali, divertimenti e canti, tutto il mondo dedica almeno un giorno all’anno ai papà, i quali possono in quest’occasione sentirsi davvero importanti e circondati dall’affetto dei figli.