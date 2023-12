Ferrero Rocher fatti in casa con la ricetta facile, i cioccolatini più buoni degli originali

Volete preparare la ricetta dei Ferrero Rocher fatti in casa per fare i cioccolatini alle nocciole e gustarli con gli amici? Ecco come si preparano.

Anche i cioccolatini più famosi e iconici come i Ferrero Rocher possono essere fatti in casa seguendo la nostra ricetta facile e veloce. Una volta preparati potete anche regalarli ai vostri amici, siamo sicuri che li apprezzeranno tantissimo!

Quello che vi servono sono pochi e semplici ingredienti, qui di seguito potete scoprire tutti gli step del procedimento passo dopo passo indicati in modo chiaro. Così non rischierete di fare errori!

La ricetta dei Ferrero Rocher fatti in casa

I Ferrero Rocher fatti in casa sono semplici da preparare ed in poche mosse potete realizzarli anche voi. Di sicuro si tratta di un dolcetto che farà la sua bella figura sulla tavola durante le feste, e se li confezionate con cura potrete anche regalarli ai vostri amici e familiari.

Andiamo a vedere i passaggi per la preparazione dei cioccolatini alle nocciole più amati da grandi e piccini.

Ingredienti

200 gr di cioccolato al latte di ottima qualità

180 gr di wafer alla crema di nocciola

2 cucchiai di Nutella o di altra crema spalmabile alle nocciole

Poco olio di semi di girasole

20 Nocciole tostate sgusciate e spellate

150 gr di granella di nocciole

Procedimento

Ecco come si preparano i cioccolatini Ferrero Rocher fatti in casa. Prima di tutto dovete prendere i wafer alla crema di nocciola e sbriciolarli, vi suggeriamo di usare un tritatutto così otterrete un ottimo risultato in poco tempo e senza sporcarvi troppo le mani. Poi prendete una ciotola e versateci dentro i wafer alla nocciola tritati, unite 50 grammi di granella di nocciole e la Nutella, o qualsiasi tipo di crema spalmabile voi abbiate scelto. Quindi mescolate questi ingredienti in modo da ottenere un composto ben amalgamato. Coprite la ciotola con della pellicola e ponetela in frigo a riposare per circa 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo riprendete la ciotola, ungetevi le mani con un poco di olio di semi di girasole, prelevate una noce di composto e fategli la forma di palline, infilando al centro una nocciola intera tostata, sgusciata e spellata. Otterrete venti palline, sistematele su di un piatto, coprite con pellicola e mettete nel freezer a riposare per un paio di ore. A questo punto fate fondere il cioccolato al latte a bagnomaria e versateci dentro la granella di nocciole che è avanzata. Riprendete le palline dal freezer, tuffatele nel cioccolato fuso con la granella di nocciole e rotolatele per far aderire il composto, poggiatele su un foglio di carte forno, girandole di tanto in tanto per fargli prendere la forma rotonda. Infine incartate i cioccolatini o serviteli su un bel vassoio.

Questi Ferrero Rocher fatti in casa sono perfetti da servire insieme ad altri dolci di Natale, ma sono anche ideali da regalare agli amici.