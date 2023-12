Natale a casa per i Ferragnez? Chiara e Fedez continuano con il silenzio mediatico: “La fine dell’era Ferragni”

La famiglia Ferragni continua a rimanere in silenzio dopo il caso Balocco. Chiara e Fedez passseranno il Natale in silenzio stampa?

Ecco le ultime news!

Chiara Ferragni ha passato una brutta settimana. Pochi giorni fa è scoppiato il caso Balocco che l’ha vista protagonista.

Come molti sapranno, il pandoro firmato Chiara Ferragni era stato creato per aiutare l’Ospedale Santa Margherita di Milano, ma a loro sono arrivati soli 500mila euro.

Per questo motivo, l’imprenditrice digitale si è scusata tramite un video social e poi ha smesso di aggiornare il suo profilo Instagram. Così si sta comportando anche il marito di Chiara, il rapper Fedez.

Con il Natale alle porte, cosa faranno i due Ferragnez? Continueranno a rimanere nel silenzio e non pubblicheranno niente?

Scopriamo insieme come sta la coppia

Chiara Ferragni e Fedez rimarranno a casa per Natale? Ecco le ultime indiscrezioni

Il caso Balocco ha fatto il giro del mondo. La notizia è stata raccontata anche sulla Bbc e sul New York Post. L’Antitrust ha imposto una sanzione di un milione di euro a Chiara Ferragni e 420mila euro alla casa dolciaria per pratiche commerciali scorrette.

L’influencer, una volta uscita la notizia e dopo le foto della sua manicure per il Natale, si è scusata attraverso un video social. Ha ammesso le sue colpe e ha rivelato che donerà un milione di euro all’Ospedale di Milano.

Mariella Milani, critica di moda ed ex caporedrattrice della direzione del Tg2, ha parlato del video delle scuse in una intervista per Adnkonos.

Secondo lei, la Ferragni ha sbagliato ad indossare una tutina da 600 euro per la clip. Questa è andata sold out in pochissime ore.

“Ha fatto un errore madornale” commenta Mariella che crede però che la colpa non sia solo dell’influencer.

“Chi è il responsabile della comunicazione e della società della Ferragni? Quale testa cadrà dopo questo errore madornale?” si domanda la critica di moda.

Quello che ha notato la Milani è che il marito di Chiara, Fedez, dopo poco che era uscita la notizia, ha fatto un video dove diceva di non c’entrare nulla con l’errore di comunicazione.

La crititica crede anche che nel nostro Paese ci sia un grande invidia per questa famiglia. “La gente non gli ha perdonato questo errore perché lei esibisce continuamente questa sua ricchezza assoluta” come possiamo vedere dalla sua casa da 820 metri quadrati dove solo l’armadio occupa 15o metri o dalla sua villa tutta nuova sul lago di Como.

Il problema più grande è che Chiara rischia di “perdere diversi contratti perché la sua immagine è stata appannata e questo non è un Paese che dimentica“.

La Milani la vede proprio male per la famiglia Ferragnez che per ora è chiusa dentro casa dopo il boom mediatico.

“Potrebbe essere la fine dell’era Ferragni” commenta la critica e continua: “Chiara rischia di fare la fine di Kevin Spacey e Harvey Weinstein ma sarebbe anche ora che le aziende premiassero di più la cultura e la qualità“.

Mariella cita poi le parole di Umberto Eco: “I social hanno dato la parola a una marea di imbecilli“. Voi siete d’accordo? Come finirà questo caso?

Intanto, nonostante il Natale appena iniziato, i Ferragni sono ancora chiusi in casa ed in silenzio social