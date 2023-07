Femminilità e pugni, quello che accomuna molte vip: ecco chi sale sui ring oltre Elisabetta Canalis

Un trend in crescente espansione tra i vip, quello dei guantoni da kickboxing. Ecco chi ne è rimasto affascinato oltre ad Elisabetta Canalis.

Com’è ormai noto la showgirl sarda è solita mostrarsi sui social con i guantoni e in mise sportiva. Una passione che ha cominciato a coltivare da qualche anno, fino a trasformarsi alla stregua di un lavoro, raggiungendo anche livelli agonistici. Difatti, si ricordi la vittoria dell’anno scorso al primo incontro di kickboxing presso la Reggia sabauda di Venaria Reale, sconfiggendo così l’avversaria Rachele Muratori all’evento Night of Kick and Punch.

Un traguardo importante per una grande sportiva, innamorata di questa disciplina. “Per me significa equilibrio, stabilità e concentrazione“ così ha dichiarato Elisabetta durante un’intervista. Tra l’altro si rammenti anche una trasmissione su DAZN di cui si è rivelata assoluta protagonista, illustrando il backstage degli sport da combattimento ma soprattutto le emozioni che si celano e la fatica.

Di recente è salita nuovamente sul quel ring che le valse la vittoria menzionata poco sopra, per un nuovo incontro e una nuova sfidante al Night of Kick and Punch – Black Tie Edition, lo scorso sabato 24 giugno. Ma l’ex velina di Striscia la Notizia non è l’unica ad essersi fatta conquistare da questa disciplina. C’è anche qualcun altro che si sta allenando con i guantoni, magari, chissà, per confrontarsi successivamente in un vero match per soli campioni.

Guantoni e ring: un trend che ha conquistato tutti, non solo Elisabetta Canalis

Combattere potrebbe avere diversi significati, soprattutto per coloro che praticano queste specifiche discipline. Vuol dire imparare a gestire la concentrazione, sia su di sé sia rivolta verso gli altri, nonché acquisire consapevolezza del proprio baricentro e dei limiti, utile anche nella realtà, al di là dello sport in questione. Risvolti positivi che permettono di raggiungere un livello di sicurezza tale nei rapporti interpersonali, alla stregua di un vero toccasana per il benessere personale, non solo fisico ma anche psichico.

Elisabetta Canalis è un punto di riferimento ormai nel settore, che ha lanciato la ‘moda’ conquistando così altrettanti suoi colleghi vip. Stiamo parlando del duo Le Donatella, o meglio le due sorelle Silvia e Giulia Provvedi. A proposito, nelle scorse settimane hanno pubblicato su Instagram frammenti di un video in cui si allenano con i guantoni, tra attrezzi e il supporto dell’istruttore.

Una didascalia accompagna il post: “Work hard, spingiti sempre oltre i tuoi limiti“, alla cui frase si voglia aggiungere l’importanza anche di quello che realmente la propria persona può arrivare a fare, in base alla natura, considerando giustappunto i propri limiti. È vero inoltre che superare se stessi potrebbe costituire una grande prova di autostima.

Non sono mancati commenti dai loro fan e probabilmente da parte di qualche esperto, in quanto alcuni utenti si sono dilettati a fornire dei piccoli suggerimenti, soprattutto con riguardo alla posizione delle mani. Infatti, le giovani showgirl si sono mostrate troppo scoperte rischiando così di non riuscire a parare qualche colpo. A parte tali preziose dritte, un fiume inarrestabile di complimenti per essersi lanciate in questo sport, considerato precipuamente maschile ma apertosi anche alle donne.

Si è in tanti ormai a optare per questo tipo di discipline che potrebbero fungere anche come difesa. Due promesse nonché potenziali campionesse visti i riflessi e quel sinistro sferrato che non è passato inosservato. Si auspicherebbe ad un incontro con la grintosa Elisabetta, per un match davvero spaziale.