Caso Fedez: quando è il momento di prendersi una pausa

Il silenzio social di Fedez dopo Sanremo 2023, con tutto il bagaglio di gossip sulla crisi con Chiara Ferragni e addirittura il presunto divorzio all’orizzonte, è stato interrotto da una serie di Instagram Stories del rapper in cui spiega cosa gli è successo lontano dai riflettori. Un racconto in cui spicca un importante messaggio: bisogna capire in fretta quando è il momento di prendersi una pausa, indipendentemente dalle aspettative degli altri, per prendersi cura della propria salute mentale.

La scelta di Fedez e perché è tempo di staccare dai social

Foto Instagram | @fedez

I social possono far male all’autostima? Come superare la paura del giudizio degli altri e vivere più sereni? In un mondo dove tutto è sbattuto online e dove anche uno sconosciuto può diventare una star nel giro di pochi minuti, proprio grazie alla risonanza dei contenuti web, è bene riflettere su quando è il momento di staccare la spina in una galassia virtuale che, se usata troppo e male, rischia di risucchiare la vera esistenza finendo per tritare cuori e sogni dei suoi protagonisti.

Lo sa bene Fedez, che su Instagram è tornato (in lacrime) dopo settimane di silenzio post Sanremo 2023 a raccontare la sua situazione personale alle prese con la necessità di prendersi cura della propria salute mentale prima di ogni altra cosa.

In una realtà consumata in gran parte sui social, dove il successo si misura sempre più spesso con il metro distorto del numero di follower, tanti (come Fedez) sottovalutano la necessità di prestare attenzione al proprio benessere psicologico e pensano di avere il mondo tra le mani a colpi di click.

Mai convinzione fu più sbagliata. Prevenire i disturbi, così come curarli tempestivamente per evitare derive pericolose per la propria serenità e quella di chi ci sta intorno, è il punto di partenza da non trascurare per vivere una vita sana e rispettosa dei propri bisogni al di là di come gli altri ci vorrebbero.

Ebbene sì: a volte è molto meglio perdere consensi e prendersi critiche online anziché trascurare il benessere mentale rischiando di sacrificare la serenità per un pugno di like e fan in più.

La storia di Fedez insegna che anche i ricchi piangono e hanno i loro problemi, ma anche che non tutti, comuni mortali compresi, danno il giusto peso alle cure e alle attenzioni che il nostro cervello merita.

Soprattutto se la vita riserva brutti colpi e si gioca a fare i supereroi fingendo che nulla sia successo. Affrontare ansie e paure senza voltarsi dall’altra parte (talvolta simulando una felicità di plastica ostentata a tutti i costi per compiacere – e magari far “sbavare” – chi ci segue sui social) è fondamentale per la chiave della felicità: star bene con se stessi.