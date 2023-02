Ferragnez: ma che cosa sta succedendo?

“Vorrei ma non posto“. Il titolo del brano di J-Ax e Fedez in cui quest’utlimo citò Chiara Ferragni all’alba della loro relazione, e che fece da innesco al fuoco della storia d’amore più social d’Italia, potrebbe essere la parafrasi dei pensieri del rapper – che secondo alcuni ora vorrebbe rimediare, ma parrebbe costretto al silenzio – dopo la presunta crisi di coppia scatenata dal bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco di Sanremo 2023.

Un’impresa secondo alcuni studiata, ma comunque capace di aprire a un sipario sospetto sul presunto fastidio di lei (per averle rubato la scena all’Ariston, o per averla “tradita”?) che avrebbe generato una lite dietro le quinte e tanti, tantissimi rumors sul possibile divorzio. Ora non si parla d’altro, ma cosa sta succecedendo in casa Ferragnez? I tempi della narrazione romantica sembrano lontani anni luce (ricordate la magica proposta di matrimonio a Verona?), ma andiamo con ordine…

Chiara Ferragni e Fedez: l’ipotesi di una crisi fa impazzire i social

Foto Instagram | @chiaraferragni @fedez

L’ipotesi di una crisi in casa Ferragnez si è accesa proprio dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo. Un vero e proprio shock per il gossip che, in queste ora, si nutre di presunti indizi social sul divorzio e sul ritorno del sereno.

Dopo l’avventura come co-conduttrice della 73esima edizione del Festival, e il caso del mezzo “limone” scattato tra il marito e il cantante in gara davanti alle telecamere, in mondovisione, la fashion blogger avrebbe pubblicato su Instagram soltanto foto con i figli. Lui? Sparito dai radar, almeno per il momento, dopo aver “riciclato” un post della prima serata sanremese rivolto alla moglie: “Sono fiero di te. Ti amo“.

L’avvistamento di San Valentino, ma…

C’è però uno scoop, lanciato da Whoopsie, che ha visto i Ferragnez paparazzati insieme per la prima volta, dopo il presunto litigio sul palco dell’Ariston, la sera del 14 febbraio. Non un giorno qualunque, ma San Valentino.

Segnale di pace? L’entusiasmo dei fan si è smorzato subito con i rumors sull’ipotesi che i due, beccati davanti a un palazzo di Milano, si stesse recando da un terapista di coppia (che avrebbe sede proprio nell’edificio). C’è chi invece ipotizza che lì si trovi lo studio di un avvocato divorzista… Ovviamente, nessuna certezza e nessun commento dai diretti interessati.

L’indizio numero uno sulla presunta crisi: la serie Prime…

Ci sarebbe un indizio chiave, secondo quanto riportato da Guia Soncini ne Linkiesta, ad alimentare le voci di una profonda cristi: “Entrambi hanno chiesto a Prime una settimana di sosta nelle riprese“, scrive il sito web, accendendo così un’altra rovente declinazione di questa saga d’amore e d’amaro.

La notizia è di quelle scottanti: secondo le indiscrezioni, Chiara Ferragni e Fedez avrebbe chiesto una pausa nella preparazione della stagione numero 2 di The Ferragnez (la serie su Prime Video che racconta la storia della famiglia più social del globo). Sarà vero? Ai posteri l’ardua sentenza…

Fermi tutti. Un flashmob per convincere i Ferragnez a far pace?

Ma se pensavate di aver già toccato con mano il peggio del trash umanamente possibile, ricredetevi. Su Twitter qualcuno ha pensato di organizzare una manifestazione per convincerli a far pace, un flashmob al grido di “Chiara Xdona Fedez”.

L’appuntamento per i fan in Piazza Duomo a Milano, però, è saltato dopo il caos scatenato intorno alla singolare iniziativa.

“Ciao a tutti, vi ringraziamo per il vostro sostegno, ma a causa della troppa esposizione che ha raggiunto la nostra iniziativa siamo costretti ad annullarla. Chiediamo a ognuno di continuare sostenere Chiara e Fede personalmente, grazie“. Questo l’appello degli organizzatori sui social.

Cose dell’altro mondo? Purtroppo no, per quello (almeno adesso) ci pensano gli Ufo…