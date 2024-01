Federica Pellegrini e l'ultima foto con il fidanzato Matteo Giunta: il dettaglio insinua il dubbio nei fan...

Federica Pellegrini sta per partorire la sua prima figlia nata dall’amore con il suo allenatore Matteo Giunta. L’ultima foto postata insieme, però, mette molti dubbi da parte dei fan della coppia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono sposati da quasi due anni e sono in dolce attesa del loro primo nascituro. La cicogna sta per portare una bella bambina alla coppia. Dopo la loro partecipazione a Pechino Express, Federica e Matteo avevano rivelato ai loro fan che stavano aspettando un bambino.

Poco prima di Natale, spunta il video della futura cameretta della piccola. Insomma è quasi tutto pronto…

Nelle ultime ore, però, spunta la foto di coppia che insinua moti dubbi nella mente dei fan della coppia. “Con calma eh” si legge sulla foto, ma cosa sta succedendo?

Scopriamolo insieme

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: il dettaglio viene svelato

Sta per finire la gravidanza della brava Federica Pellegrini. Nelle sue storie Instagram, la campionessa mette una foto in compagnia di Matteo Giunta e scrive: “Con calma eh“.

Il messaggio viene scritto nei confronti della piccola che sta per arrivare.

Lei indossa un cappotto bello lungo e ampio dal colore nero, in una versione più comoda, mente lui indossa una giacca all’americana. Insomma, il tempo sta per finire, è quasi il momento dell’ultimo importante sprint e si sa che Federica in questo è molto brava.

“Il parto è previsto fra Natale e Capodanno, la data indicativa è il 29 dicembre” ha rivelato proprio la Pellegrini durante il podcast Mamma Dilettante 2 condotto da Diletta Leotta. La mamma di Federica spera che la bimba nasca il 30 dicembre proprio come lei, mentre il papà vorrebbe che nascesse nel 2024, anno olimpico.

La Divina sta pensando di partorire in acqua, “non tanto per quello che è scientificamente provato, ma proprio perché mi sentirei più a mio agio“. Si sa che l’acqua è l’elemento naturale di Federica, mentre qualcuno sta pensando di avere un secondo figlio…

Matteo Giunti ha poi spiegato come gli sia venuto in mente l’idea del video in cui hanno annunciato sui social di essere in dolce attesa. “L’idea del video è stata improvvisata, complice la caduta del record nei 200 stile libero che Federica deteneva da 14 anni” racconta il marito della Pellegrini.

Molly O’Callaghan ha superato il primato ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka.

La Pellegrini prima si è complimentata con la campionessa australiana e poi ha lanciato il guanto di sfida scrivendosi sulla pancia: “Ce la riprenderemo”.

Pochi giorni, forse ore, e finalmente potremmo vedere la piccola Pellegrini Giunta. Forse non sarà una campionessa, ma sarà sicuramente circondata da tanto amore