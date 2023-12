Valentino Rossi passerà il Natale sulla neve con la sua famiglia, ma Francesca è in dolce attesa?

Valentino Rossi e la sua compagna Francesca Sofia Novello sono insieme per Natale sulla neve. Le dolci vacanze fanno sperare in un nuovo nascituro

Valentino Rossi, campione italiano di motociclismo, e Francesco Sofia Novello fanno coppa fissa da sei anni. I due si sono conosciuti proprio in pista. Infatti, lei era la ragazza che si occupava di tenere l’ombrello aperto per riparare i piloti dal sole.

Appena Valenitno vide Francesca rimase subito folgorato dalla sua bellezze. Ora i due sono anche genitori della bella Gulietta, nata il 4 marzo del mese scorso.

Per questo Natale, la famiglia ha deciso di spostarsi alla Madonna di Campiglio per celebrare tutti insieme le feste.

Vediamo insieme qualche scatto della loro vacanza sulla neve e scopriamo le parole di Francesca in merito ad un possibile nuovo nascituro

La famiglia di Valentino Rossi si sposta in montagna per Natale: qualcuno è in dolce attesa?

Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello e la piccola Giulietta si trovano tutti insieme alla Madonna di Campiglio per celebrare il Natale e le altre feste.

Eccoli felici sulla neve, come si vede dal profilo Instagram della donna. Prima si sono divertiti nel fare un pupazzo di neve con carota al naso e sassolini come occhi e poi dopo papà e figlia si sono spostati sullo slittino facendo tante discese insieme.

A quanto pare, Valentino Rossi è tra gli idoli più amati dai bambini e dalle foto si capisce bene il perché.

La famiglia al completo colpisce gli utenti Instagram. E’ sempre bello vedere tutto questo amore e sembra che non sia finita qui.

Pochi giorni fa, infatti, Francesca Sofia è andata come ospite nel programma podcast diretto da Diletta Leotta. Abbiamo potuto conoscere più a fondo la compagna di Valentino Rossi che si è lasciata andare ad uno scoop.

“Giulietta sicuramente avrà un fratellino o una sorellina. Io sono cresciuta con mia sorella ed ho avuto la fortuna di condividere tutto con lei” racconta a cuore aperto la giovane donna rivelando sì di volere un altro bambino, ma senza fretta.

Ma Francesca come ha detto a Vale di essere in dolce attesa per la prima volta?

Quando lei scoprì di stare aspettando Giulietta decise di non riferirlo subito al pilota perché il weekend successivo aveva una gara molto importante e non voleva distrarlo.

Valentino, quel weekend cadde di moto e proprio disteso sulla ghiaia decise che era arrivato il momento di ritirarsi dall’attività agonistica.

“La domenica sera è tornato a casa, mentre gli confidavo del mio stato interessante, lui mi rivelava la sua decisione di smettere” racconta Francesca e continua: “Giulietta è poi nata il 4 marzo 2022, la domenica in cui iniziava il primo Mondiale della MotoGP senza Valentino Rossi“.

In attesa del prossimo figlio, la famiglia al completo si gode le vacanze di Natale. Giulietta ha già un grande amore per le moto e chissà, magari diventerà la prima campionessa nella storia della MotoGp