Una foto in bianco e nero e in primo piano l’ombelico e una caption piuttosto ambigua: “Centro nevralgico del nuovo mondo”. Così Federica Pellegrini ha stupito questa mattina i suoi followers (e non solo) su Instagram: E’ un modo romantico per annunciare una gravidanza? “Non sono incinta“, ha subito voluto precisare la campionessa rispondendo ai commenti più “indiscreti”.

La frase è tratta dal testo della canzone di Jovanotti “L’ombelico del mondo”, eppure in molti non ci hanno trovato solo una semplice citazione ma un vero e proprio indizio. Subito si sono scatenati gossip e supposizioni. La nuotatrice, personaggio molto amato anche per le sue partecipazioni televisive, è da sempre un’”osservata speciale” da parte del mondo della cronaca rosa, che non attende altro che l’annuncio di un matrimonio o di un bebè in arrivo. È forse la volta buona?

Pochi giorni fa, tra l’altro, è diventato papà il suo storico ex, Filippo Magnini, compagno della ex velina mora Giorgia Palmas: è nata la loro bambina, Mia. Sarebbe una coincidenza davvero curiosa.

Secca la smentita della nuotatrice

Federica, portabandiera alle Olimpiadi di Rio 2016, ha dichiarato che parteciperà anche alle Olimpiadi di Tokyo, posticipate al 2021, quindi pare improbabile che possa “concedersi” proprio ora una gravidanza.

Infatti è arrivata velocissima la smentita: Federica Pellegrini non è incinta. Ha risposto lei stessa ad alcuni dei tanti commenti “indiscreti” che le chiedevano se fosse in dolce attesa.

Dopodiché, poche ore dopo lo scatto incriminato, ha pubblicato una foto che la ritrae in un magnifico abito color cipria in chiffon in un hotel super lusso di Roma pronta per uno shooting.

Federica Pellegrini, il mistero sui social

Dovremo aspettare ancora per una cicogna in casa Pellegrini? Fidanzata da diverso tempo con l’allenatore Matteo Giunta, negli ultimi tempi Federica ha pubblicato altri post che sembrano suggerire un matrimonio e un figlio in arrivo: forse vuole depistare i più curiosi o semplicemente si sta preparando a un annuncio in grande stile.