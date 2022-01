La favola continua, ma il matrimonio può attendere… Al momento, la storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta non approderà sull’altare, in barba alle più rosee aspettative dei fan. La stella del nuoto ha confermato di aver rinviato l’appuntamento più importante, quello con le nozze, durante un’intervista al settimanale Oggi. Infrangendo, di fatto, il sogno di quanti la vedevano già pronta a diventare la sposa perfetta del 2022 con un abito bianco da fiaba…

Matrimonio rimandato per Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Alla fine hanno deciso: niente matrimonio nel 2022 per la Divina e il compagno Matteo Giunta. Di comune accordo, la coppia ha scelto di rinviare all’anno prossimo il suo fatidico “Sì”, aggiungendo altri mesi di attesa nel cuore dei fan.

“Il mio sogno – ha raccontato Federica Pellegrini al settimanale Oggi – è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022. Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia“.

Dopo aver rivelato al mondo la loro storia d’amore, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno deciso di condividere con il pubblico uno dei momenti più importanti della loro vita a due: la proposta di nozze. Era il 30 ottobre 2021 e su Instagram la nostra stella azzurra annunciava la svolta…

Per vederli sposi, però, dovremo attendere almeno l’alba del 2023…