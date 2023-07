Farina d’avena, altro che in cucina: alleata di bellezza per la cura della pelle, come usarla

La farina d’avena può offrire molteplici benefici ma non solo in cucina. Ecco come usarla anche sulla pelle

La farina d’avena è un alimento noto per le sue molteplici proprietà nutrizionali e per i suoi utilizzi versatili in cucina. Nonostante i suoi utilizzi in campo culinario possano essere tantissimi, questa farina si è rivelata essere anche un’ottima alleata per la cura della pelle. Le sue proprietà sono davvero tante e sono perfette per nutrire la pelle e per il suo benessere.

Per utilizzarla come trattamento per la cura della pelle, è possibile preparare tanti rimedi fai-da-te. Grazie alle sue proprietà lenitive, idratanti e assorbenti può cambiare radicalmente l’aspetto della pelle in tantissimi modi.

La farina d’avena come toccasana per la pelle. Ecco come utilizzarla

Il fatto che l’avena sia considerata con elemento molto benefico per la pelle non è una novità, sono tanti i prodotti cosmetici che la contengono proprio grazie alle sue numerose proprietà come una vasta quantità di nutrienti essenziali come la vitamina E, minerali come lo zinco, il magnesio e antiossidanti. Ha anche un’azione lenitiva e anti-infiammatoria sulla pelle e consente di raggiungere una buona idratazione oltre che avere un’azione purificante.

L’avena però può essere un ottimo alleato per la pelle anche sotto forma di farina. Essa contiene molti composti bioattivi, che aiutano a ridurre l’irritazione, il prurito e l’infiammazione, il che la rende perfetta anche per chi ha la pelle molto sensibile o soggetta a facili irritazioni e infiammazioni. Applicata sulla pelle forma uno strato protettivo per trattenere l’umidità, mantenendo la pelle morbida ed elastica. Tra i suoi suoi benefici è anche molto assorbente, il che la rende un ottimo rimedio per coloro che hanno la pelle grassa o tendente all’acne. Per utilizzarla attraverso metodi fai da te, con la farina d’avena si possono realizzare:

Bagni lenitivi

Grazie alle sue proprietà emollienti e idratanti può essere utilizzata per fare un bagno rilassante. Basterà aggiungere un po’ di farina nell’acqua, aiuterà ad attenuare anche possibili pruriti e fastidi da scottature solari, orticaria e psoriasi. E’ possibile usarla anche nella doccia, strofinando sul corpo un sacchettino d’organza con la farina.

Scrub Corpo

L farina d’avena può essere utilizzata anche come scrub, grazie alle sue proprietà esfolianti. Per realizzarlo occorrono 3 cucchiai di farina, qualche fiocco, un cucchiaio di sale e uno d’oliva. Una volta amalgamato tutto potrà essere passato sulla pelle facendo una leggera pressione.

Rimedio anti-acne

La farina d’avena è molto utile per combattere l’acne, a questo proposito basta unire un cucchiaio di farina con uno di acqua tiepida, si creerà una sostanza cremosa che andrà applicata sopra i brufoli. Andrà poi coperta con un piccolo pezzetto di garza e lasciata agire tutta la notte. La sua azione assorbente e lenitiva attenuerà il rossore assorbendo l’eccesso di sebo e la quantità di liquidi.

Maschera viso

Applicata come maschera per il viso, la farina d’avena consente di idratare la pelle e renderla più morbida, ottima se unita anche dell’acqua di rose. Una volta mixati insieme basterà applicarla sul viso e lasciarla in posa per circa 30 minuti.

Shampoo naturale

Un altro incredibile utilizzo che si può fare della farina d’avena, è quello di utilizzarla come shampoo. Basta diluire dell’acqua con 3 cucchiai di farina pe usarla su capelli lunghi, oppure due per usarla su capelli corti. Aiuterà a lenire e idratare la cute, esercitando anche un’azione purificante. Ottimo utilizzarla anche come shampoo secco.